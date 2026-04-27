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    Estos son los horarios y fechas en los que se juegan los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026

    La Fiesta Grande del futbol mexicano está por arrancar tras la finalización del torneo regular.

    Por:Omar Carrillo
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    Video ¡Anótalos! Horarios y fechas de Cuartos de Final del Clausura 2026

    Ya están listos los horarios y fechas en los que se jugarán los Cuartos de Final del Clausura 2026.

    Los dio a conocer la Liga MX a través de un comunicado y tienen como novedad que Cruz Azul jugará la vuelta ante Atlas en el Estadio Banorte y no en el Cuauhtémoc.

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    Ya en diciembre del año pasado, previo al arranque del torneo, la Liga MX anunció el calendario del torneo igual que las fechas de los partidos de Cuartos de Final.

    Los cuáles quedaron establecidos de la siguiente manera: los partidos de ida se jugarán el sábado 2 y domingo 3 de mayo. Mientras, los duelo de vuelta se celebrarán el sábado 9 y domingo 10 de mayo.

    Y quedaron de la siguiente manera:

    Partidos de Cuartos de Final


    (Ida 2-3 de mayo | Vueltas 9-10 de mayo)

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    • Pumas vs. América

    Ida en el Estadio Banorte: Domingo 3 de mayo a las 5:00 pm tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 7:00 pm ET. Vuelta en el Estadio Olímpico Universitario: Domingo 10 de mayo a las 7:15 pm tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 9:15 pm ET.

    • Chivas vs. Tigres

    Ida en el Estadio Universitario: Sábado 2 de mayo a las 7:00 pm tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a la 9:00 pm ET. Vuelta en el Estadio Akron: Sábado 9 de mayo a las 7:07 pm tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 9:07 pm ET

    • Cruz Azul vs. Atlas

    Ida en el Estadio Jalisco: Sábado 2 de mayo a las 9:15 pm tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 11:15 pm ET. Vuelta en el Estadio Banorte: Sábado 9 de mayo a las 9:15 pm tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 11:15 pm ET.

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    • Pachuca vs. Toluca

    Ida en el Estadio Nemesio Diez: Domingo 3 de mayo a las 7:15 pm tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 9:15 pm ET. Vuelta en el Estadio Hidalgo: Domingo 10 de mayo a las 5:00 pm tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 7:00 pm ET.

    Estos Cuartos de Final, se jugarán en fines de semana consecutivos y no iniciarán en miércoles, y jueves como es una tradición.

    Esto para evitar que el calendario de los Cuartos de Final en México se encime con las Semifinales de la Concacaf Champions League que este año tiene la presencia de dos clubes de la Liga MX: Tigres y Toluca.

    Equipos que también disputarán la Liguilla del Clausura 2026.

    Clasificados a la Liguilla del Clausura 2026:

    1. Pumas
    2. Chivas
    3. Cruz Azul
    4. Pachuca
    5. Toluca
    6. Atlas
    7. Tigres
    8. América
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    Así quedaron las llaves de Cuartos de Final:

    • Pumas vs. América
    • Chivas vs. Tigres
    • Cruz Azul vs. Atlas
    • Pachuca vs. Toluca
    Video Así marcha la Liguilla del Clausura 2026 al momento
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