Liga MX Chivas vs. Tigres en Cuartos de Final: todos los antecedentes en Liguilla El Rebaño y los felinos no tienen la rivalidad más extensa en la 'fiesta grande', pero han sacado chispas y definido títulos.

Video ¡Finales de por medio! Esto ha pasado cuando Chivas y Tigres se miden en Liguilla

Una de las series más atractivas de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX se da entre Chivas y Tigres en la Liguilla de la presente campaña.

Ambas escuadras se han visto las caras en el pasado dentro de la llamada 'fiesta grande' del futbol mexicano, si bien no es la rivalidad más longeva, ambos equipos han sacado chispas e, incluso, han definido títulos en el pasado.

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La mesa está puesta para vivir un capítulo más entre ambas escuadras por un boleto a Semifinales del presente certamen, ¿qué ha pasado cuando ambos se enfrentan en Liguilla?

ANTECEDENTES DEL CHIVAS VS. TIGRES EN LIGUILLA DE LA LIGA MX



En la Fase Final, ambos equipos se han enfrentado, curiosamente, solo en los torneos de Clausura, nunca se han visto las caras en Liguillas de los Apertura.

En total, se han enfrentado en cuatro series, dos de Cuartos de Final y dos Finales. El saldo es favorable para Chivas, que ha ganado tres de esas cuatro oportunidades.

A continuación, las cuatro series entre Chivas y Tigres en Fase Final, con marcador global en todos los casos y con el ganador expresado al principio.

Cuartos de Final, Clausura 2007 : Chivas 6-3 Tigres

: Chivas 6-3 Tigres Cuartos de Final, Clausura 2011 : Chivas 4-2 Tigres

: Chivas 4-2 Tigres Final, Clausura 2017 : Chivas 4-3 Tigres

: Chivas 4-3 Tigres Final, Clausura 2023: Tigres 3-2 Chivas

Números totales entre Chivas y Tigres en Fase Final de la Liga MX