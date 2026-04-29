Liga MX Miguel Herrera da sus primeras palabras oficiales como técnico del Atlante El técnico mexicano reveló que estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Televisa y TUDN.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video ¡Exclusiva! Miguel Herrera da sus primeras palabras como DT de Atlante

Miguel Herrera fue anunciado este martes como nuevo técnico de Atlante, equipo que regresa al máximo circuito de la Liga MX tras unos años de ausencia.

Atlante ocupará el lugar de Mazatlán quien tuvo un corto paso por la primera división del futbol mexicano en el que no logró ser campeón.

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Durante el programa de Línea de Cuatro de TUDN, el Piojo dio sus primeras impresiones tras el anuncio oficial de los Potros de Hierro y dijo que vivirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 en las pantallas de Televisa.

“Muchas gracias, claro que sí acá estaremos todavía acompañándolos y haremos el mundial con ustedes, la pasaremos bien”.

Miguel Herrera vuelve a una institución que ya ha dirigido y que, incluso en el pasado, confesó que ocupaba un lugar especial en su corazón.