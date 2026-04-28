Liga MX Guillermo Ochoa tiene la idea de poblar más países con mexicanos y elevar el nivel del Tri El portero mexicano habló sobre lo que necesita el jugador mexicano para dar el salto a Europa.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video El plan maestro de Memo Ochoa para el futbol mexicano

Guillermo Ochoa, portero mexicano que milita en el futbol de Chipre con el AEL Limassol FC sostuvo en una charla exclusiva con TUDN, donde habló sobre lo que necesita para hacer crecer la Liga MX y empezar a poblar el mundo de jugadores mexicanos.

“Yo soy creyente de que, para que el futbol mexicano crezca, necesitamos jugadores regados por todo el mundo, no solamente enfocados en irte a Inglaterra, irte a España, irte a Italia o irse a Holanda, Bélgica es una buena ventana, pero vamos a poner ejemplo ahora, donde estoy, ¿no? En Chipre, mismo Portugal, donde estuve”.

PUBLICIDAD

“Tú llegas a lugares como este, que estás en una liga europea, que tienes equipos que juegan Champions League aquí, que juegan Europa League, que juegan Conference League, hay dueños rusos, que le invierten mucho, que tienen sus centros deportivos de primer nivel y ves jugadores argentinos, brasileños, portugueses, italianos, serbios, sudafricanos, y podrías seguir con nacionalidades. Y es cuando dices, oye, ¿qué otro mexicano hay? ¿Por qué no? ¿Por qué no abrirse un paso por aquí? Esto puede ser una buena ventana para para iniciar tu paso en Europa”.

Ochoa está convencido de que el jugador mexicano debe salir del futbol nacional, ir dejando buenas impresiones para que los equipos y los diferentes países se sigan fijando de este lado y por qué no, tener familia en otros países para que, si sus hijos son futbolistas tengan el pasaporte y la doble nacionalidad.

“Sigo creyendo que el futbolista mexicano debe salir, debe irse, debe tener experiencias, porque con el paso del tiempo, de los años, vas dejando la semillita, en entrenadores, en cuerpos técnicos, en directores deportivos. En mucha gente decir, oye, en este club yo tuve un mexicano, se adaptó bien, me gustó, me gusta su mentalidad, ¿por qué no me traigo otro mexicano?

“Y así empieza y después, a lo mejor, con los años, esos mexicanos por todos lados, pues tienen hijos mexicanos con pasaporte de doble nacionalidad, con pasaporte que puedes ocuparlo para la ciudad. Y se va haciendo esto, pero bueno, ese es, yo creo que ese es el camino”.

PUBLICIDAD

Finalmente, Paco Memo señaló que todo eso es necesario para seguir creciendo a nivel internacional y no solo ganar un partido de vez en cuando ante un rival de jerarquía, en una Copa del Mundo, por ejemplo.