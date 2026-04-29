Liga MX Fernando Hierro suelta sorpresivas palabras para la 'Hormiga' González El exdirectivo de Chivas y legendario futbolista español recuerda la época en la que conoció al actual delantero del Rebaño.

Video Fernando Hierro deja este mensaje especial a la 'Hormiga' González

Fernando Hierro, exdirectivo de Chivas y exjugador legendario del Real Madrid y la Selección de España, no dudó en elogiar a Armando 'Hormiga' González, actual atacante de los rojiblancos.

Hierro dejó en claro que la 'Hormiga' González es un delantero que "merece" todo lo que le ocurre, ya que a su parecer, ha trabajado de más para alcanzar el nivel que actualmente tiene.

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Fernando Hierro incluso recordó que desde que conoció a la 'Hormiga' González, en su gestión como director deportivo del Rebaño, vio cualidades en quien es ahora el referente de los dirigidos por Gabriel Milito.

"Lo queremos mucho, es una pena, pero la última vez que estuve en Guadalajara en un partido de leyendas, dije algo parecido, me alegro mucho, uno de los chicos que empezaba en aquellos momentos, Armando era uno de ellos.

"A Armando nadie le ha regalado nada, ha trabajado más que nadie, el hecho que sea el máximo goleador de Chivas en dos torneos es porque se lo merece, es muy apasionado, muy bien chico, con buen entorno, buena cabeza, y ha trabajado mucho para llegar ahí", agregó.