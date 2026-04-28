Liga MX Historial en cuartos de final entre Cruz Azul y Atlas favorece a los rojinegros La mayor parte de las veces en las que celestes y rojinegros se han enfrentado en Liguilla ha sido en la instancia de cuartos de final.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Los antecedentes de Cruz Azul y Atlas en los cuartos de final

Atlas logró su pase en la última jornada, en tanto que Cruz Azul aseguró su lugar entre los cuatro primeros de la tabla general y quedó definido su enfrentamiento en los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX, una instancia en la que ya se han visto las caras en varias ocasiones.

Los enfrentamientos entre rojinegros y celestes en Liguilla no son inéditos, pues sin contar repechaje se han enfrentado en cinco ocasiones y destaca que la mayoría de estas veces han sido en cuartos de final como ocurrirá nuevamente en este torneo.

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¿CUÁNTAS VECES SE HAN ENFRENTADO CRUZ AZUL Y ATLAS EN CUARTOS DE FINAL?

Desde que se instauró la Liguilla en el futbol mexicano en la temporada 1970-1971, Atlas y Cruz Azul se han encontrado en tres ocasiones en los cuartos de final.

El balance de esos juegos es negativo para La Máquina, pues de las tres veces, Atlas ha resultado vencedor en dos ocasiones, mientras que Cruz Azul lo ha hecho en solo una.

Su primer encuentro en cuartos fue en la temporada 1984-1985 cuando rojinegros y celestes empataron a un gol en el juego de ida. Parecía que en el Azteca los capitalinos despertarían, pero cayeron y fueron eliminados.

Hasta la temporada del Invierno 1997 se vieron nuevamente en cuartos y esta vez Cruz Azul tomó 'venganza'. En la ida se fueron la victoria por un gol y en la vuelta golearon 4-1.

Para el Invierno 2000 otra vez se encontraron en cuartos de final y nuevamente Cruz Azul se fue en ventaja en la ida por un gol, pero en la vuelta Atlas se impuso 0-2 eliminando a La Máquina. Es así que este Clausura 2026 será la cuarta ocasión que rojinegros y celestes se midan en busca del pase a la semifinal.

Cruz Azul vs. Atlas en cuartos de final: