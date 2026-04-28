Liga MX Miguel Herrera es anunciado oficialmente como DT del Atlante El 'Piojo' está ahora de regreso en el futbol mexicano y es anunciado de forma oficial.

Video ¡Vuelve el 'Piojo' a la Liga MX! Miguel Herrera es anunciado

Miguel 'Piojo' Herrera fue anunciado de forma oficial como nuevo director técnico del Atlante para la próxima campaña de la Liga MX en el Torneo Apertura 2026.

Por medio de sus redes sociales, los Potros de Hierro dieron a conocer el nombramiento para la próxima campaña por parte del 'Piojo' quien vivirá una nueva aventura en el futbol mexicano.

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"¡BIENVENIDO PIOJO! Miguel Herrera asume el mando de nuestros #PotrosDeHierro. Experiencia, carácter y ADN azulgrana para llevar al Atlante a lo más alto. #LesGusteONoLesGuste #LesPrometimosVolver", escribió el conjunto atlantista.

Miguel Herrera vuelve a una institución que ya ha dirigido y que, incluso en el pasado, confesó que ocupaba un lugar especial en su corazón.