Liga MX Los máximos goleadores del Clásico Capitalino entre Pumas y América Estos jugadores han dejado huella en los enfrentamientos entre Pumas y América.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Los máximos goleadores del Clásico Capitalino entre Pumas y América

Pumas y América se enfrentan en los Cuartos de Final del Clausura 2026 en una nueva edición del Clásico Capitalino en donde grandes jugadores han dejado su huella por sus goles.

Y estos futbolistas son Jesús Olalde y Luis Roberto Alves ‘Zague’, quienes son los máximos goleadores en el Clásico Capitalino entre universitarios y Águilas.

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‘Zague’, máximo goleador del América, es el jugador que cuenta con el mayor número de tantos ante los Universitarios con 14, seguido por Carlos Reinoso con ocho dianas frente a los felinos.

Por su parte, Jesús Olalde suma ocho tantos, siendo el máximo anotador de Pumas ante América. Ricardo ‘Tuca’ Ferretti le sigue con seis goles, uno de ellos anotados en la Final ante los Azulcremas en 1991.

De las plantillas actuales de ambos equipos, Henry Martín es el único jugador que se acerca a meterse en el top al sumar cinco goles con América frente a los Pumas y que podría incrementar ese número en esta serie de Cuartos de Final del Clausura 2026 después de volver a las canchas en la última jornada.

Pumas y América se enfrentarán el 3 y 10 de mayo, primero en el estadio Banorte y el juego de vuelta en el Olímpico Universitario.