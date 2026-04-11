Liga MX Tigres vs. Chivas | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de jornada 14 del Clausura 2026 Los felinos buscan reencontrarse con la victoria frente al líder del campeonato.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

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Tigres recibe a las Chivas, líder de torneo, en partido de la jornada 14 del Clausura 2026 d onde los felinos buscarán regresar a la senda de la victoria para meterse a puestos de liguilla.

El conjunto Auriazul llega a este partido luego de dos derrotas consecutivas en liga, pero a mitad de semana sacó un triunfo valioso en la Concacaf Champions Cup.

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Por su parte, el Guadalajara rescató el empate en casa frente a los Pumas en la jornada pasada que los mantuvo como líder solitario de Clausura 2026.

El juego entre Tigres y Chivas se jugará este sábado 11 de abril en punto de las 5:00pm del centro de México en la cancha del estadio Universitario.

SIGUE AQUÍ LO MEJOR DEL TIGRES VS. CHIVAS DE LA JORNADA 14

ATAJADÓN DE NAHUEL GUZMÁN

El arquero de los Tigres le quitó el gol a la 'Hormiga' González cuando se jugaba el minuto 19.

TIGRES YA VENCE A LAS CHIVAS

A los 16 minutos del partido el cuadro felino aprovechó un error defensivo del Guadalajara para que Brunneta marcara el 1-0 en el 'Volcán'.

'TALA' RANGEL SALVA A CHIVAS