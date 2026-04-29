Liga MX Chicharito Hernández descarta retiro y deja contundente mensaje sobre su carrera Luego de que se empezó a especular sobre un posible retiro del futbol profesional el delantero mexicano ya se ha pronunciado y dejó una advertencia.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Chicharito lanza mensaje en medio de rumores de su retiro

Luego de su salida de Chivas se empezó a especular sobre el posible retiro de Javier 'Chicharito' Hernández del futbol profesional, ante esto el delantero mexicano ya se ha pronunciado y dejó una advertencia.

Fue a través de un video en sus redes sociales que el Chicharito se refirió a su retiro y comenzó preguntándose que dirá la gente sobre este tema. En su propio video colocó algunas de sus jugadas más destacadas y mientras veía la pantalla lanzó su mensaje.

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¿CHICHARITO HERNÁNDEZ SE RETIRA DEL FUTBOL?

Sin embargo, el delantero descartó por completo esa posibilidad. "Ni madres que me retiro", dijo el Chicharito en su video en donde se le observa en una playa, para después disponerse a correr.

El delantero mexicano no dio pistas de en qué equipo o liga podría jugar, pero se mostró decidido en continuar su carrera a sus 37 años de edad y después de un mal paso en su regreso con el Guadalajara.

Hernández acumuló años de una prolífica carrera que comenzó como rojiblanco y continuó en Manchester United, Real Madrid, West Ham, Bayer Leverkusen y Galaxy. Además de jugar con la Selección Mexicana en tres Mundiales.