    Liga MX

    Liguilla al momento: Así marchan las Semifinales del Apertura 2025

    Los Cuartos de Final esperan definir su último clasificado con el Cruz Azul vs. Chivas este domingo.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¿Clásico en puerta? Así el panorama de Semifinales de la Liguilla Apertura 2025

    Los Cuartos de Final de la Liguilla Apertura 2025 aguarda por su último invitado, para conocer a los cuatro clasificados a la instancia final por el título del futbol mexicano.


    América quedó fuera al caer por global de 3-2 ante Monterrey, en un partido que se definió en los últimos minutos con el gol de Germán Berterame.

    Toluca avanzó por encima de FC Juárez con marcador global de 2-1, a pesar de que en el duelo de Vuelta el encuentro quedó con un 0-0 en el Nemesio Diez.

    Por su parte, Tigres logró una épica remontada y, tras caer 3-0 en el duelo de Ida, este sábado goleó por 5-0 y estará en las Semifinales del Clausura 2025.

    Clasificados a las Semifinales del Apertura 2025:


    A falta del partido de Vuelta de Cruz Azul vs. Chivas de este domingo 30 de noviembre, estos son los clasificados y los posibles cruces.

    EQUIPOS CLASIFICADOS

    • Monterrey
    • Toluca
    • Tigres

    POSIBLES CRUCES:

    • Si gana Cruz Azul: Toluca vs. Tigres y Cruz Azul vs. Monterrey
    • Si gana Chivas: Toluca vs. Tigres y Monterrey vs. Chivas.

    Los partidos de Semifinales, a falta de fechas y horarios oficiales, se deberán jugar entre el miércoles 3 y el domingo 7 de diciembre.

