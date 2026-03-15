Liga MX Pedro Vite destaca la garra del equipo tras el empate con Cruz Azul: "Esto es Pumas" El mediocampista aseguró que el equipo debe estar concentrado todo el juego.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Pedro Vite asegura que Pumas debe estar concentrado 90 minutos

Pedro Vite destacó la garra de los Pumas para rescatar el empate ante Cruz Azul con un hombre menos, pero señaló que deben estar concentrados a lo largo de los 90 minutos.

“En el primer tiempo toda la desconcentración es nuestra, nos ponemos abajo , pero esto es Pumas. Confiamos mucho en el trabajo que hacemos y pudimos sacar un punto que la verdad con uno menos es un punto muy importante para nosotros”

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“Sabemos que si queremos llegar más lejos esas desconcentraciones no cobran mucha factura y depende mucho de los 11 que estamos adentro, debemos estar concentrados los 90 minutos y ahí vamos a dar un paso de calidad muy importante”, mencionó el jugador.

De igual forma el mediocampista está satisfecho por lo que ha demostrado Pumas en este torneo a diferencia del Apertura 2025 donde aseguró que sufrieron mucho.

“Vamos paso a paso, obvio que sería mucho más lindo sacar tres puntos, pero estos muy contento por cómo se nos están dando las cosas este año porque el año pasado sufrimos mucho y el trabajo que estamos haciendo no está dando buenos frutos”, indicó Pedro Vite.

Pumas se encuentra en la quinta posición del torneo con 20 puntos tras 11 jornada disputadas en el Clausura 2026 de la Liga MX.