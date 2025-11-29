Toluca recibió a Juárez en el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX, llegaron con el marcador global a su favor de 2-1.

Toluca salió desde los primeros minutos con fuerza ofensiva para finiquitar la serie a su favor, pero no estuvieron finos en la ofensiva, Paulinho tuvo un par de ocasiones y ambos intentos se fueron por un costado del arco de Sebastián Jurado.

Bravos trató de contrarrestar con lo poco que tuvo, pero no creó mayor peligro sobre la portería defendida, esta noche por Hugo González.

La más clara la tuvieron los Diablos Rojos en un remate de cabeza dentro del área por conducto de Andrés Pereira, pero en la línea evitó el gol Alejandro Mayorga, quien con la rodilla mandó el balón por encima del travesaño.

El complemento fue en el mismo tenor, Toluca insitente, pero la falta de contundencia marcó el partido, Juárez movió piezas, buscó por todos lados, pero no el futbol no le alcanzó para hacerle daño al campeón defensor.

De este modo, los Diablos Rojos accedieron a la ronda de semifinales con lo hecho en la frontera a mitad de semana en el que salieron con la victoria con los goles de ‘Pollo’ Briseño y Paulinho.

Ahora esperarán a su próximo rival, que puede ser Xolos de Tijuana, Rayados de Monterrey o Chivas, dependiendo de los resultados de las otras llaves.

¿QUÉ PASÓ CON ALEXIS VEGA?

A minutos de iniciado el juego, nuestro compañero en cancha, Javier Rojas, habló sobre la ausencia del delantero escarlata Alexis Vega y su no inclusión en la convocatoria.