    América vs. Monterrey: Germán Berterame da entrevista entre lágrimas

    El seleccionado mexicano se mostró emotivo tras conseguir el pase a Semifinales sobre América y lanzó una inesperada dedicatoria a Lucas Ocampos.

    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¡Germán Berterame entre lágrimas se quiebra en plena entrevista!

    Monterrey eliminó sobre la hora al América en los Cuartos de Final de la Liga MX Apertura 2025 con un gol de Germán Berterame, quien busca sumar bonos para un posible llamado en la convocatoria definitiva de la Selección Mexicana hacia el Mundial 2026.

    Al final del partido en el que Rayados perdió 2-1, pero clasificó con global de 2-3 sobre las Águilas, el delantero naturalizado mexicano se conmovió y lanzó una inesperada y sentida dedicatoria a uno de sus compañeros de equipo.

    “Estoy super contento, esperemos descansar y vamos con todo. Y dedicárselo a un amigo mío que tuvo un accidente de la vida, a Luquita, así que nada dedicamos esta victoria a él”, dijo respecto a Lucas Ocampos.

    La dedicatoria de Germán Berterame a su amigo la dio entre lágrimas, por más que quiso contener el sentimiento no lo logró y debió mostrar su lado más sensible frente a la cámara en entrevista a TUDN sobre la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

    El goleador argentino naturalizado mexicano marcó nueve goles a lo largo del torneo regular que incluyen un hat-trick y un doblete en 17 juegos disputados, más el tanto de este sábado en la vuelta de Cuartos de Final de la Liga MX.

