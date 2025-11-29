Al final del partido en el que Rayados perdió 2-1, pero clasificó con global de 2-3 sobre las Águilas, el delantero naturalizado mexicano se conmovió y lanzó una inesperada y sentida dedicatoria a uno de sus compañeros de equipo.

“Estoy super contento, esperemos descansar y vamos con todo. Y dedicárselo a un amigo mío que tuvo un accidente de la vida, a Luquita, así que nada dedicamos esta victoria a él”, dijo respecto a Lucas Ocampos.

La dedicatoria de Germán Berterame a su amigo la dio entre lágrimas, por más que quiso contener el sentimiento no lo logró y debió mostrar su lado más sensible frente a la cámara en entrevista a TUDN sobre la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.