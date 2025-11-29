    Liga MX

    Tigres vs. Tijuana EN VIVO: los felinos buscan la hazaña hacia Semifinales

    Luego de perder 3-0 en la frontera en la ida de Cuartos de Final de la Liga MX, los felinos buscan concretar la hazaña en el Volcán.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    ¡EN VIVO! Tigres vs. Tijuana, Liguilla del Apertura 2025 de Liga MX

    Tigres vs. Tijuana se juegan el último boleto a Semifinales en esta jornada sabatina, a espera del partido de este domingo entre Cruz Azul y Chivas para completar los duelos de la antesala de la Final en la Liga MX Apertura 2025.

    PUBLICIDAD

    Xolos se impuso por goleada de 3-0 a los de la UANL, lo que dejó casi en la lona al cuadro regiomontano, que debe ganar con una diferencia de tres goles por lo menos para clasificar a las Semifinales, pues el empate global le favorece debido a su posición final en la clasificación del torneo regular.

    El antecedente más reciente en que Tigres perdió un juego de ida de Liguilla por 3-0 fue en el Apertura 2024 cuando cayó ante Atlético de San Luis en condición de visitante; para la vuelta en el Volcán, los felinos no pasaron del empate 0-0 y quedaron eliminados con Veljko Paunovic en ese entonces al frente de los regios.

    Tijuana, de la mano de Sebastián ‘Loco’ Abreu, busca regresar a unas Semifinales de Liga MX por primera vez desde el Clausura 2018, cuando en Cuartos de Final eliminó al otro conjunto de la Sultana del Norte, Rayados de Monterrey y fue frenado por Toluca en la antesala.

    Más sobre Liga MX

    1 min
    Así fue el festejo de Lucas Ocampos desde casa por el pase a Semifinales

    Así fue el festejo de Lucas Ocampos desde casa por el pase a Semifinales

    1:24
    ¡Euforia total! Así compartió Lucas Ocampos el pase de Rayados sobre América

    ¡Euforia total! Así compartió Lucas Ocampos el pase de Rayados sobre América

    1 min
    En América asumen la responsabilidad del cuerpo técnico en eliminación

    En América asumen la responsabilidad del cuerpo técnico en eliminación

    ¡EN VIVO! Tigres vs. Tijuana, Liguilla del Apertura 2025 de Liga MX
    Liga MX
    1 min
    La pelea de Sergio Ramos contra Henry Martín en el América vs. Rayados

    La pelea de Sergio Ramos contra Henry Martín en el América vs. Rayados

    Relacionados:
    Liga MXTigresClub Tijuana

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Desastre en familia
    Bajo un volcán
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX