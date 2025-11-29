Tigres vs. Tijuana EN VIVO: los felinos buscan la hazaña hacia Semifinales
Luego de perder 3-0 en la frontera en la ida de Cuartos de Final de la Liga MX, los felinos buscan concretar la hazaña en el Volcán.
Tigres vs. Tijuana se juegan el último boleto a Semifinales en esta jornada sabatina, a espera del partido de este domingo entre Cruz Azul y Chivas para completar los duelos de la antesala de la Final en la Liga MX Apertura 2025.
Xolos se impuso por goleada de 3-0 a los de la UANL, lo que dejó casi en la lona al cuadro regiomontano, que debe ganar con una diferencia de tres goles por lo menos para clasificar a las Semifinales, pues el empate global le favorece debido a su posición final en la clasificación del torneo regular.
El antecedente más reciente en que Tigres perdió un juego de ida de Liguilla por 3-0 fue en el Apertura 2024 cuando cayó ante Atlético de San Luis en condición de visitante; para la vuelta en el Volcán, los felinos no pasaron del empate 0-0 y quedaron eliminados con Veljko Paunovic en ese entonces al frente de los regios.
Tijuana, de la mano de Sebastián ‘Loco’ Abreu, busca regresar a unas Semifinales de Liga MX por primera vez desde el Clausura 2018, cuando en Cuartos de Final eliminó al otro conjunto de la Sultana del Norte, Rayados de Monterrey y fue frenado por Toluca en la antesala.