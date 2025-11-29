Tigres vs. Tijuana EN VIVO: los felinos buscan la hazaña hacia Semifinales

PUBLICIDAD

Xolos se impuso por goleada de 3-0 a los de la UANL, lo que dejó casi en la lona al cuadro regiomontano, que debe ganar con una diferencia de tres goles por lo menos para clasificar a las Semifinales, pues el empate global le favorece debido a su posición final en la clasificación del torneo regular.

El antecedente más reciente en que Tigres perdió un juego de ida de Liguilla por 3-0 fue en el Apertura 2024 cuando cayó ante Atlético de San Luis en condición de visitante; para la vuelta en el Volcán, los felinos no pasaron del empate 0-0 y quedaron eliminados con Veljko Paunovic en ese entonces al frente de los regios.