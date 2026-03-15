Liga MX Rodolfo Rotondi se lesiona durante el partido entre Cruz Azul y Pumas El defensor argentino abandonó muy temprano el encuentro ante Pumas.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video ¡Se encienden las alarmas! Rodolfo Rotondi sale de cambio por lesión

Rodolfo Rotondi prendió las alarmas en Cruz Azul luego de que abandonara el partido frente a Pumas durante la primera parte del juego disputado en el estadio Olímpico Universitario.

A los 27 minutos el defensor cedió el balón a Paradela, pe ro tras el pase a su compeñero se resintió de la pierna izquierda y de inmediato se fue al césped para ser atendido.

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Tras ser revisado por los médicos se tomó la decisión de que el argentino abandonara el partido y su lugar fue ocupado por Jorge Rodarte a los 30 minutos.

Después de la salida del defensor el cuadro de Cruz Azul marcó dos goles para irse al descanso con el marcador a favor sobre los Pumas.

Pero no todo son malas noticias en Cruz Azul ya que Kevin Mier reapareció con el primer equipo, aunque no como titular, pero si en el banco de suplentes luego de la lesión que sufrió en el partido frente a Pumas del Apertura 2025.