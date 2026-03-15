Liga MX Keylor Navas y Pumas iniciaron pláticas para la renovación del portero El guardameta costarricense fue figura en el partido frente a Cruz Azul en la Jornada 11 del Clausura 2026.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Al momento: esto es lo que se sabe de la renovación de Keylor Navas

El arquero de Pumas, Keylor Navas rompió el silencio hace unos días sobre su renovación con el conjunto universitario para quedarse más tiempo en la Liga MX.

Durante el juego entre los Universitarios y Cruz Azul, Rodrigo Celorio, reportero de TUDN, nos compartió los pormenores de cómo van las pláticas con el arquero costarricense.

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“ Ha habido pláticas ya, han iniciado conversaciones, todavía no hay un avance importante en la renovación de Keylor Navas, lo que me enteré es que Keylor quiere renovar, se quiere quedar y hay algunas opciones para Universidad Nacional, Pumas tienen una limitante económica en la que no puede perder el piso por una renovación, así que vamos a ver qué pasa”.

Por lo que ha dicho el guardameta, se siente cómodo en el equipo y la afición lo ha reconocido como uno de los pilares del equipo, por lo que hay una posibilidad para que ambas partes lleguen a un acuerdo.

Keylor Navas llegó a los Pumas en el Apertura 2025, en ese torneo de inmediato se convirtió en la seguridad en el arco, jugó 15 partidos, y en este Clausura 2026 no ha fallado en ninguno.