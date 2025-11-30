    Liga MX

    Cruz Azul vs. Chivas, EN VIVO: Cuartos de Final vuelta de la Liga MX

    La Máquina recibe a Guadalajara en un juego definitivo en busca del boleto a semifinales de la Liga MX.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Así puedes ver el Cruz Azul vs. Chivas en la vuelta de Cuartos de Final

    Cruz Azul recibirá a Chivas en el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX, duelo que se disputará en la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

    La llave esta igualada luego de que en el juego de ida no se hicieron daño en un partido cerrado, que finalizó sin anotaciones, los porteros colaboraron para que esto fuera posible.

    Lo que necesita Cruz Azul y Chivas para avanzar

    Cruz Azul tiene que mantener la ventaja en la tabla de posiciones, la cual le da el pase en caso de igualar en el marcador global.

    Mientras que Chivas solo tiene una opción, ganar el partido en Ciudad Universitaria, otro resultado diferente no le sirve a Guadalajara.

    Cruz Azul saldrá así.

    Andrés Gudiño, Gonzalo Piovi, Willer Ditta, Jeremy Márquez, Erik Lira, Lorenzo Faravelli, José Rivero, Carlos Rodríguez, José Paradela, Rodolfo Rotondi, Gabriel Fernández.

    Chivas saldrá así.

    José Rangel, Daniel Aguirre, José Castillo, Luis Romo, Bryan González, Fernando González, Omar Govea, Richard Ledezma, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado, Armando González.

