    Liga MX

    Chicharito no recibirá renovación de contrato con Chivas para 2026

    Pase lo que pase en la Liguilla este es el futuro inmediato del delantero.

    Juan Regis.
    Video ¿Definido el futuro de ‘Chicharito’ Hernández en Chivas?

    El partido de Vuelta de Cuartos de Final entre Cruz Azul y Chivas podría ser el último para Javier 'Chicharito' Hernández como jugador del Rebaño y marcar el fin de una era.

    De acuerdo con información de Erick López, para TUDN, pase lo que pase en la Liguilla del Apertura 2025 con Chivas --ya sea que caigan eliminados ante Cruz Azul o levanten el ansiado título-- Chicharito NO será renovado.

    Desde el regreso de Javier Hernández al Rebaño Sagrado, su rendimiento ha sido duramente criticado por las grandes expectativas que el club y la afición depositó en uno de sus ídolos más queridos.

    Sin embargo, la falta de gol y los problemas extracancha --que le valieron el escarmiento de la opinión pública y una sanción interna por parte del club y la Liga MX-- terminaron por deteriorar la relación de Chicharito Hernández con la directiva y una gran parte de los Chivahermanos.

    Hace tres semanas, en la Jornada 17, la última de la fase regular, Chicharito Hernández logró romper una racha sin gol tras mantenerse fuera de toda actividad desde la fecha 13 por una lesión muscular.

    Chivas ofreció un contrato de dos años para Javier Hernández con la posibilidad de renovar un año más en diciembre del año presente, sin embargo, todo parece indicar que el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana hará sus maletas para marcharse de Guadalajara.

