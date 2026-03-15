Liga MX Antonio Mohamed habla sobre la lesión de Marcel Ruiz que pegó en el vestidor de Toluca Además, el Turco se mostró feliz sobre la posible convocatoria de Paulinho con Portugal para la Fecha FIFA.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Mohamed habla de la lesión de Marcel Ruiz y Paulinho en Portugal

Toluca empató con Atlas en partido correspondiente a la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX, encuentro que se disputó en la cancha del Nemesio Diez.

Tras el juego, Antonio Mohamed habló sobre la lesión de Marcel Ruiz, quien estuvo en el estadio para apoyar a sus compañeros, mismos que le respondieron con un mensaje en sus playeras. Señaló que, si les pegó duro, pero no se adelantó a dar un pronóstico sobre la lesión.

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“En el caso de Marcel no estoy interiorizado y no me compete tampoco meterme en esa situación, es parte del departamento médico. Es un golpe duro en lo anímico, que con el tiempo se va a cerrar la herida, son situaciones de la vida misma que hay que afrontarlas, lo importante es como uno se levanta”.

Sobre el resultado ante los Rojinegros, el Turco aceptó el empate y lo catalogó como justo por lo que ambas escuadras hicieron durante el enceuntro.

“Con respecto al partido, me parece que el resultado es justo, el coraje que da es porque nosotros hicimos lo más difícil, luego nos empataron, no fuimos capaces de defenderlo, me parece justo porque ellos también tuvieron opciones de gol, nosotros tuvimos más, pero termina siendo justo, no es darle tanta vuelta”.

Paulinho y su convocatoria con Portugal

Antonio Mohamed habló sobre la posible convocatoria de Paulinho con Portugal para la fecha FIFA a finales de marzo en el que podría enfrentar a México en la reinauguración del Estadio Banorte.

“Lo importante es que está en una prelista, esperemos que sea convocado, creo que se lo merece, sería espectacular para él y para la institución, nosotros estamos haciendo fuerza para que se dé”.