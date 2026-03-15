Liga MX Nicolás Larcamón termina molesto tras el Pumas vs. Cruz Azul por el arbitraje El técnico de la Máquina también tuvo palabras para Efraín Juárez en las que reconoció su trabajo.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Nicolás Larcamón sale muy 'caliente' de Ciudad Universitaria

Pumas y Cruz Azul empataron en un juego polémico dentro de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX, duelo en el que se pudieran revisar jugadas que al final influyeron en el marcador final.

En la conferencia de prensa pospartido, Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul mostró su molestia y desconcierto por las decisiones que tomó el árbitro central en el campo de juego.

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“ Caliente porque es un desarrollo del partido que no termina siendo determinado por una acción que no entiendo, me desconcierta… qué decirte. Me quedo con la producción del equipo en el primer tiempo, una preparación de partido que tuvimos a media semana a diferencia que quizá del rival que pudo preparar el partido con semana larga y al mismo tiempo esa arma física nos jugó un poco en contra”.

“Después en el desarrollo del partido fue ampliamente favorable y lastimosamente se mancha con una acción, sino tenemos que rever cómo consideramos ese tipo de acciones, porque si no tenemos que cobrar 14 penales por partido, 14 eh, como mínimo”, señaló el estratega sobre la jugada que derivó en un penalti a favor de los Universitarios.

Nicolás Larcamón reconoce a su rival

Por otro lado, Nicolás Larcamón reconoció el trabajo de Efraín Juárez y lo que ha hecho con Pumas, señaló que es un equipo bien trabajado y con una idea clara en el terreno de juego.

" Es un gran equipo, Efraín está haciendo un gran trabajo, un equipo súper duro, competitivo todo el tiempo, con una idea muy definida de juego y te lo hace sentir en todo momento, la realidad que enfrentamos a … no quiero que la bronca que siento por la acción que siento que marca el rumbo del desarrollo del partido como se venía dando a nuestro favor, no voy a dejar de reconocer la virtud del rival y el trabajo de Pumas como equipo”.