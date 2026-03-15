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    Pumas vs. Cruz Azul: Kun Agüero y Rafael Márquez aparecen en CU

    Los exseleccionados por Argentina y México se dieron cita en el Estadio Olímpico para presenciar el partido de la Jornada 11 del Clausura 2026.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
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    Video ¡Invitados de lujo! Sergio 'Kun' Agüero y Rafa Márquez están viendo el Pumas vs. Cruz Azul

    Pumas vs. Cruz Azul se enfrentaron como parte de la Jornada 11 de la Liga MX Clausura 2026 y en el primer tiempo cayeron dos goles de La Máquina con los que se fueron al descanso con ventaja en un juego que sembró tensión por la lesión de Rodolfo Rotondi.

    Además, se trató del primer partido en el que Kevin Mier reapareció en la Liga MX tras una dura lesión; sin embargo, lo hizo como suplente de Andrés Gudiño, pero comienza a dar pasos hacia la titularidad.

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    Entre esta gama de sucesos también se dio la presencia del argentino Sergio ‘Kun’ Agüero, quien fuera seleccionado nacional por Argentina y figura en el Manchester City con paso por el FC Barcelona.

    ‘Kun’ Agüero se encuentra en México para participar en actividades de la Kings League, de la cual forma parte, mientras tanto aprovechó su estadía en la CDMX para asistir al Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

    Rafael Márquez también se dejó ver desde lo más alto del estadio para presenciar el encuentro como ojeador de seleccionados nacionales, pues cabe recordar es el auxiliar técnico de Javier Aguirre en la Selección Mexicana.

    Rafa Márquez estuvo acompañado de Toni Amor, por lo que su presencia no pasó desapercibida para nadie y las cámaras de TUDN lograron captarlo, pues prepara el partido de la Selección Mexicana ante Portugal y Bélgica en la próxima Fecha FIFA rumbo al Mundial 2026.

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