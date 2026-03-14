Pumas vs. Cruz Azul | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de la jornada 11 del Clausura 2026
Los Universitarios reciben en CU a la Máquina que busca seguir con su buen paso.
Video Pumas vs. Cruz Azul: Juninho vs. Palavecino, duelo de refuerzos en la Jornada 11 de Liga MX
Pumas recibe en el estadio Olímpico Universitario al cuadro del Cruz Azul en partido correspondiente a la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX.
El conjunto auriazul llega a este compromiso después de derrotar a Necaxa en la fecha pasada que lo mantiene entre los mejores cinco del torneo.
Por su parte, la Máquina regresa a CU tras conseguir dos victorias en los días pasados, primero sobre San Luis en la jornada 10 del Clausura 2026 y sobre Monterrey en la Concacaf Champions Cup.
Y ahora en duelo de sábado por la noche, los Pumas buscarán descarrilar a la Máquina para que pierda el liderato del torneo como sucedió en el Apertura 2025
SIGUE AQUÍ LO MEJOR DEL PARTIDO ENTRE PUMAS Y CRUZ AZUL DE LA LIGA MX
Relacionados: