    Liga MX

    Escenarios del América para clasificar a la Liguilla del Clausura 2026

    El equipo de André Jardine todavía no tiene su lugar asegurado, pero esto necesita para tenerlo.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿Qué necesita América para clasificar a Cuartos de Final del Clausura 2026?

    La Liguilla del Clausura 2026 al momento no tiene todavía al América entre sus equipos clasificados, pero en zona de lograr su boleto a la Fiesta Grande en este semestre.

    El triunfo de las Águilas ante Toluca el pasado fin de semana, colocó al cuadro de André Jardine con el destino en sus manos, y más por la combinación de resultados que hubo en la pasada Jornada 15.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    'Gato' Ortiz, árbitro de Liga MX, presume título universitario de cara a la Liguilla
    1 mins

    'Gato' Ortiz, árbitro de Liga MX, presume título universitario de cara a la Liguilla

    Liga MX
    Liguilla al momento: Clasificados y partidos rumbo a Cuartos de Final de Liga MX
    2 mins

    Liguilla al momento: Clasificados y partidos rumbo a Cuartos de Final de Liga MX

    Liga MX
    Así se juega y puedes ver la Jornada 16 de Clausura 2026 de Liga MX
    3 mins

    Así se juega y puedes ver la Jornada 16 de Clausura 2026 de Liga MX

    Liga MX
    El discurso de Henry Martín que motivó al América previo al duelo vs. Toluca
    2 mins

    El discurso de Henry Martín que motivó al América previo al duelo vs. Toluca

    Liga MX
    La lucha está que arde entre Toluca, Cruz Azul y Chivas por el 'campeonato' anual
    2 mins

    La lucha está que arde entre Toluca, Cruz Azul y Chivas por el 'campeonato' anual

    Liga MX
    Voces de la Cancha: ¿Qué le dijo el Turco a Jardine previo al América vs. Toluca?
    2:37

    Voces de la Cancha: ¿Qué le dijo el Turco a Jardine previo al América vs. Toluca?

    Liga MX
    Monterrey queda eliminado de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX
    2 mins

    Monterrey queda eliminado de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX

    Liga MX
    ¡Rayado se queda FUERA de la Liguilla!
    1:28

    ¡Rayado se queda FUERA de la Liguilla!

    Liga MX
    Así fue la bronca entre Helinho y Henry Martín en el América vs. Toluca
    2:46

    Así fue la bronca entre Helinho y Henry Martín en el América vs. Toluca

    Liga MX
    Resumen | Atlas tiene vida en el Clausura 2026, tras derrotar a Santos
    7:00

    Resumen | Atlas tiene vida en el Clausura 2026, tras derrotar a Santos

    Liga MX

    La calculadora de América para clasificar a la Liguilla


    América en su calendario del Clausura 2026 tiene dos partidos por jugar, uno ante León y otro ante Atlas, ambos equipos que están debajo en la tabla, por lo que son duelos directos por la Liguilla.

    La calculadora para el cuadro azulcrema no debe ser científica ni nada por el estilo, es más, su clasificación a la Liguilla se puede dar en el marco de la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX.

    Est puede hacer que para la Jornada 17, las Águilas jueguen por mantener una mejor posición en la tabla y en caso de, poder jugar hasta con el destino para evitar enfrentarse ante Chivas, Pumas o Cruz Azul en Cuartos de Final.

    Este es el simple panorama del América para conseguir su boleto a la Liguilla del Clausura 2026:

    • Clasifica a Liguilla si gana a León, Atlas vence a Tigres y Tijuana no derrota a Pachuca
    • En caso de perder o empatar, en la Jornada 17 se define su boleto a la Fiesta Grande.

    América jugará de visitante ante León este martes 21 de abril y cerrará el Clausura 2026 como local ante Atlas en el Estadio Banorte el sábado 25 de abril.

    Video ¡Rayado se queda FUERA de la Liguilla!
    Relacionados:
    Liga MXAméricaLiguilla Liga MX

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    ¿Quieres ser mi... novia?
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
    Doménica Montero
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX