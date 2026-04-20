Liga MX Escenarios del América para clasificar a la Liguilla del Clausura 2026 El equipo de André Jardine todavía no tiene su lugar asegurado, pero esto necesita para tenerlo.

Video ¿Qué necesita América para clasificar a Cuartos de Final del Clausura 2026?

La Liguilla del Clausura 2026 al momento no tiene todavía al América entre sus equipos clasificados, pero en zona de lograr su boleto a la Fiesta Grande en este semestre.

El triunfo de las Águilas ante Toluca el pasado fin de semana, colocó al cuadro de André Jardine con el destino en sus manos, y más por la combinación de resultados que hubo en la pasada Jornada 15.

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La calculadora de América para clasificar a la Liguilla



América en su calendario del Clausura 2026 tiene dos partidos por jugar, uno ante León y otro ante Atlas, ambos equipos que están debajo en la tabla, por lo que son duelos directos por la Liguilla.

La calculadora para el cuadro azulcrema no debe ser científica ni nada por el estilo, es más, su clasificación a la Liguilla se puede dar en el marco de la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Est puede hacer que para la Jornada 17, las Águilas jueguen por mantener una mejor posición en la tabla y en caso de, poder jugar hasta con el destino para evitar enfrentarse ante Chivas, Pumas o Cruz Azul en Cuartos de Final.

Este es el simple panorama del América para conseguir su boleto a la Liguilla del Clausura 2026:

Clasifica a Liguilla si gana a León, Atlas vence a Tigres y Tijuana no derrota a Pachuca

En caso de perder o empatar, en la Jornada 17 se define su boleto a la Fiesta Grande.

América jugará de visitante ante León este martes 21 de abril y cerrará el Clausura 2026 como local ante Atlas en el Estadio Banorte el sábado 25 de abril.