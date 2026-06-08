Liga MX Esteban Solari deja la dirección técnica del Pachuca previo al Apertura 2025 Este club mexicano no pudo llegar a un acuerdo con el estratega tras largas semanas de negociación.

Por: Javier Carmona Torres Síguenos en Google

Video Pachuca anuncia salida de Esteban Solari previo al Apertura 2026 de Liga MX

Esteban Solari dejó de ser técnico del Club Pachuca, dcha información fue dada a conocer en las redes sociales de los Tuzos, donde se reveló que tras unas largas negociaciones no se pudo llegar a un acuerdo favorable.

La directiva del Pachuca enfatizó que pretendía un proyecto a largo plazo con el estratega argentino, por lo que lamentó que no se pudiera concretar.

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“Después de semanas de negociación con el Profesor Esteban Solari, lamentamos no haber llegado a un acuerdo que garantizara su continuidad. Siempre pensamos en Esteban como un técnico de largo plazo, dando solidez y estabilidad a todos los proyectos dentro de la institución”, se puede leer en el comunicado del club hidalguense.

¿Cómo le fue a Esteban Solari como técnico del Pachuca?



El Tano llegó al banquillo del Pachuca para disputar el Play In del Apertura 2025, donde no pudo clasificar a la Liguilla pese a que venció a los Pumas en el primer duelo, pues cayó con Juárez en el segundo compromiso.

Para el Clausura 2026, Solari hizo una buena labor con los Tuzos, ya que logró clasificar a la Liguilla en el cuarto lugar de la Tabla General, tras acumular 31 puntos.

En la Liguilla superó al Toluca en la ronda de Cuartos de Final (3-0 global); sin embargo, fue eliminado en la Semifinal por los Pumas (1-1 global) debido a que los felinos apelaron a su mejor posición en la Tabla General (primer lugar).

¿Por qué se va Esteban Solari del Pachuca?



La falta de un acuerdo entre directiva y estratega fue la gota que derramó el vaso y terminó desencadenando la salida del argentino; pese a ello, el Pachuca agradeció su paso por el club.