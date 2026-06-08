Esteban Solari deja la dirección técnica del Pachuca previo al Apertura 2025
Este club mexicano no pudo llegar a un acuerdo con el estratega tras largas semanas de negociación.
Esteban Solari dejó de ser técnico del Club Pachuca, dcha información fue dada a conocer en las redes sociales de los Tuzos, donde se reveló que tras unas largas negociaciones no se pudo llegar a un acuerdo favorable.
La directiva del Pachuca enfatizó que pretendía un proyecto a largo plazo con el estratega argentino, por lo que lamentó que no se pudiera concretar.
“Después de semanas de negociación con el Profesor Esteban Solari, lamentamos no haber llegado a un acuerdo que garantizara su continuidad. Siempre pensamos en Esteban como un técnico de largo plazo, dando solidez y estabilidad a todos los proyectos dentro de la institución”, se puede leer en el comunicado del club hidalguense.
¿Cómo le fue a Esteban Solari como técnico del Pachuca?
El Tano llegó al banquillo del Pachuca para disputar el Play In del Apertura 2025, donde no pudo clasificar a la Liguilla pese a que venció a los Pumas en el primer duelo, pues cayó con Juárez en el segundo compromiso.
Para el Clausura 2026, Solari hizo una buena labor con los Tuzos, ya que logró clasificar a la Liguilla en el cuarto lugar de la Tabla General, tras acumular 31 puntos.
En la Liguilla superó al Toluca en la ronda de Cuartos de Final (3-0 global); sin embargo, fue eliminado en la Semifinal por los Pumas (1-1 global) debido a que los felinos apelaron a su mejor posición en la Tabla General (primer lugar).
¿Por qué se va Esteban Solari del Pachuca?
La falta de un acuerdo entre directiva y estratega fue la gota que derramó el vaso y terminó desencadenando la salida del argentino; pese a ello, el Pachuca agradeció su paso por el club.
“Reconocemos el trabajo realizado por Esteban Solari y su cuerpo técnico, expresándoles nuestro agradecimiento, deseándoles mucho éxito”.