Liga MX Sergio Canales llevará a Monterrey junto a él para toda la vida con este recuerdo El jugador español ya no jugará en la Liga MX, pero no podrá olvidar tan fácil su paso por Rayados.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Sergio Canales se lleva un recuerdito de Rayados

Sergio Canales, jugador español, no seguirá más en la Liga MX, el sábado pasado dieron a conocer que ya tiene un acuerdo con un club de España.

Canales dejó una grata impresión para Rayados de Monterrey y para todo el Futbol Mexicano, aunque se quedó debiendo un campeonato para el conjunto regio.

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Él fue como un parteaguas para que jugadores como Oliver Torres y Sergio Ramos ficharan por Monterrey, este día ya no será más parte de la institución, así como el Tato Noriega, quien se despidió así del club.

A través de las rede sociales, Sergio Canales mostró que no será tan fácil borrar su paso por el equipo de Rayados, ya que lo llevará en la piel para toda su vida.

Se realizó un tatuaje en el brazo, donde se colocó varias partes significativas de Monterrey, una es el estadio de Rayados, detrás del Gigante de Acero el emblemático Cerro de la Silla. Además, llevará un maguey y un oso de la reserva natural de Chipinque.

Sergio Canales llegó en 2023 a Rayados, a lo largo de su estancia en la Liga MX, también disputó varios torneos internacionales en lo que marcó diferencia. En total marcó 46 goles, 23 asistencias en 118 partidos disputados.