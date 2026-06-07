Liga MX Denis Te Kloese llega con una misión: devolver la ilusión a Rayados El nuevo directivo llegó a Monterrey y aseguró que es un honor sumarse al cuadro regiomontano.

Video Denis Te Kloese llega a Monterrey para sumarse al proyecto de Rayados

Denis Te Kloese hizo su arribo a la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, para tomar el puesto de director deportivo de Rayados en una nueva era del cuadro regiomontano.

El neerlandés, quien fungió como directivo en Feyenoord, aseguró que es un honor llegar a un equipo como el Monterrey.

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“ Muy ilusionado, la verdad. Es, para mí es un gran honor que me hayan invitado a este nuevo proyecto, y, la verdad, con muchas ganas de seguir trabajando. Obviamente llevo ya algunas semanas con mucho contacto con la gente del club y muy agradecido por el apoyo hasta ahora”

“Conozco bien el club de haber estado aquí antes, y en proceso de selecciones me tocaba mucho convivir con la gente aquí de Rayados, y, la verdad, siempre con muy buena experiencia y con muy buen sabor”, indicó Te Kloese

De igual forma señaó que busca regresarle la ilusión a la afición luego de que Rayados no ha obtenido buenos resultados recientemente.

“Muy ilusionado… y obviamente tratar de entregar toda ilusión de regreso a la afición, que es lo que más cuenta… Sé que hay mucha exigencia, sé que hay mucha expectativa, y entonces a cumplir con eso”, agregó el directivo.