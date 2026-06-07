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    Denis Te Kloese llega con una misión: devolver la ilusión a Rayados

    El nuevo directivo llegó a Monterrey y aseguró que es un honor sumarse al cuadro regiomontano.

    Por:Raúl Martínez
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    Video Denis Te Kloese llega a Monterrey para sumarse al proyecto de Rayados

    Denis Te Kloese hizo su arribo a la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, para tomar el puesto de director deportivo de Rayados en una nueva era del cuadro regiomontano.

    El neerlandés, quien fungió como directivo en Feyenoord, aseguró que es un honor llegar a un equipo como el Monterrey.

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    Muy ilusionado, la verdad. Es, para mí es un gran honor que me hayan invitado a este nuevo proyecto, y, la verdad, con muchas ganas de seguir trabajando. Obviamente llevo ya algunas semanas con mucho contacto con la gente del club y muy agradecido por el apoyo hasta ahora”

    “Conozco bien el club de haber estado aquí antes, y en proceso de selecciones me tocaba mucho convivir con la gente aquí de Rayados, y, la verdad, siempre con muy buena experiencia y con muy buen sabor”, indicó Te Kloese

    De igual forma señaó que busca regresarle la ilusión a la afición luego de que Rayados no ha obtenido buenos resultados recientemente.

    “Muy ilusionado… y obviamente tratar de entregar toda ilusión de regreso a la afición, que es lo que más cuenta… Sé que hay mucha exigencia, sé que hay mucha expectativa, y entonces a cumplir con eso”, agregó el directivo.

    Denis Te Kloese fue uno de los encargados de elegir a Matías Almayda como el técnico de Monterrey, quien hace unos días dirigió su primera practica con el equipo en El Barrial.

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