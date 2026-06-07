Liga MX Guillermo Almada llega a un acuerdo y firma con el América El extécnico de Pachuca y Santos llega a sustituir a André Jardine en el banquillo de las Águilas

Video América firma a Almada como técnico

Culminaron las pláticas de negociación entre Guillermo Almada y las Águilas del América y el estratega uruguayo tomará las riendas del cuadro de Coapa para el Torneo Apertura 2026.

De acuerdo a información del reportero de TUDN, Francisco Arredondo, el contrato del nuevo estratega azulcrema, que empezaría en esta semana, sería por un periodo de dos años con opción a uno más.

PUBLICIDAD

Guillermo Almada, extécnico de Santos y del de Pachuca estaría reportando en el Nido de Coapa entre martes o miércoles, mientras que el plantel inicia trabajos de pretemporada para el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX este lunes.

Guillermo Almada ya firmó como nuevo técnico del América y llega para sustituir al brasileño André Jardine.