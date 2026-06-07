    Liga MX

    Guillermo Almada llega a un acuerdo y firma con el América

    El extécnico de Pachuca y Santos llega a sustituir a André Jardine en el banquillo de las Águilas

    Por:Erick Morales Baca
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    Video América firma a Almada como técnico

    Culminaron las pláticas de negociación entre Guillermo Almada y las Águilas del América y el estratega uruguayo tomará las riendas del cuadro de Coapa para el Torneo Apertura 2026.

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    De acuerdo a información del reportero de TUDN, Francisco Arredondo, el contrato del nuevo estratega azulcrema, que empezaría en esta semana, sería por un periodo de dos años con opción a uno más.

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    Guillermo Almada, extécnico de Santos y del de Pachuca estaría reportando en el Nido de Coapa entre martes o miércoles, mientras que el plantel inicia trabajos de pretemporada para el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX este lunes.

    Guillermo Almada ya firmó como nuevo técnico del América y llega para sustituir al brasileño André Jardine.

    En la Liga MX, Almada dirigió por tres años a Santos Laguna y tres años y medio con los Tuzos del Pachuca, aunque actualmente llega del banquillo del Real Oviedo de España, equipo con el que no logró el objetivo de mantener la categoría de Primera División.

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