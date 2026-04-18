América vs. Toluca ¡EN VIVO! Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX
Las Águilas buscan seguir en el camino para acceder a la Liguilla a costa de los Diablos Rojos.
Video ¡Rodolfo Cota evita un gol de vestidor de Toluca vs. América así!
América recibe a Toluca en partido de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX, duelo que se disputará en la cancha del Estadio Banorte.
Alineación del América vs. Toluca:
Rodolfo Cota, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja, Miguel Vázquez, Jonathan dos Santos, Alejandro Zendejas, Isaías Violante, Rodrigo Dourado, Raphael Veiga y Brian Rodríguez.
Alineación del Toluca vs. América
Luis García, Diego Barbosa, Bruno M, éndez, Everardo López, Jesús Gallardo, Franco Romero, Nico Castro, Santiago Simón, Jesús Angulo, Alexis Vega y Paulinho.