Liga MX Guillermo Almada es nuevo director técnico de América El estratega uruguayo tomará el lugar de André Jardine que dejó el equipo hace unos días

Video Oficial, Guillermo Almada es nuevo director técnico del América.

Es oficial, Guillermo Almada es el nuevo estratega del conjunto del América tras la salida de André Jardine hace unos días.

A través de sus redes sociales, el conjunto de las Águilas dio a conocer la noticia donde señaló que en los próximos días se presentará en las instalaciones del Club.

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“ El Club América anuncia la incorporación de Guillermo Almada como Director Técnico de las Águilas, quien se estará presentando en los próximos días en “el Nido de Coapa” para reunirse con los jugadores”, escribió América en sus redes sociales.

Almada llega procedente del futbol español tras dirigir al Real Oviedo donde no pudo salvar al equipo del descenso, anteriormente dirigió al Valladolid.

En el futbol mexicano dirigió a Santos Laguna y Pachuca, y fue con los Tuzos donde brilló al ganar un título de Liga MX, la Concacaf Champions Cup. Además del Derbi de las Américas de la FIFA y la Copa Challenger.