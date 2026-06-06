Liga MX Efraín Juárez presume en redes ser el técnico de la Liga MX, en el Clausura 2026 En medio de la incertidumbre por su futuro, el estratega de Pumas retoma en su Instagram, la publicación como el mejor estratega del reciente torneo.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¡Efraín Juárez reaparece en redes con este posteo de la Liga MX!

El futuro de Efraín Juárez al frente de los Pumas es incierto, por las diferencias que existen al interior de la directiva auriazul. Muchos rumores han surgido, pero lo único seguro es la inminente salida, a falta del comunicado oficial, por parte del equipo.

La Liga MX dio a conocer este día el 11 ideal del Clausura 2026 que incluye a director técnico. En el listado aparecen nombres como Keylor Navas, Richard Ledezma, Willer Ditta, Charly Rodríguez, Jordan Carrillo, Armando González y Joao Pedro, entre otros.

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En la dirección de este 11 ideal de la Liga BBVA aparece E fraín Juárez por el extraordinario torneo que logró al frente de los Universitarios, que desafortunadamente no pudo consolidar con el título, que le arrebató el Cruz Azul y el tanto de Rodolfo Rotondi, al minuto 94 de la Final.

El estratega mexicano retomó el posteo de la Liga MX para reiterar que fue el mejor en el Clausura 2026, donde consiguió récord de puntos para Pumas en torneos cortos, en el momento en que su futuro es incierto.