Liga MX Liga MX, reporta incremento de seguridad en el 2025 en los estadios del futbol mexicano En 2025, más de 1280 aficionados fueron retirados de los estadios por alterar el orden durante los juegos.

Este 2025 la Liga MX puso manos a la obra en cuestión de seguridad en los estadios y los recursos que se implementaron dieron resultados positivos.

Este día se dieron a conocer las cifras de las personas que fueron detenidas por causar disturbios en los diferentes estadios del Futbol Mexicano.

“Durante el 2025, la Liga MX registró avances relevantes en materia de seguridad en los estadios, como resultado del fortalecimiento de los protocolos de prevención, control y coordinación con autoridades locales y cuerpos de seguridad, gracias a ello 1288 personas que incumplieron los reglamentos fueron retiradas de los 18 estadios”.

“En el torneo Clausura 2025 se reportaron 707 personas que violaron los códigos de conducta, 395 detenidos (55%) y 312 desalojados (45%), mientras que en el Apertura 2025, fueron 581, de las cuales 412 fueron puestas a disposición de las autoridades (71%) y 169 desalojadas (29%), lo que refleja una detección oportuna y atención de incidentes, priorizando el orden y la seguridad de los asistentes”, se lee en el comunicado de prensa de la Liga MX.