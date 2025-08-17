Fans de Tigres protagonizan pelea en las gradas del Estadio Universitario

Video Imágenes lamentables: Hubo bronca en el Volcán tras triunfo del América

El partido de Jornada 5 entre Tigres y América se vio manchado por la violencia en las gradas del Estadio Universitario, luego de que las Águilas derrotaran a Tigres a domicilio por marcador de 1-3.

Los videos de peleas en las gradas del Volcán comenzaron a circular por las redes sociales, donde se aprecia una pelea entre varios aficionados con la playera de Tigres, los cuales llegan a caer hasta dos filas hacia abajo al no poder ser separados por otros fanáticos que solo observaron el intercambio de golpes.

Tras hacerse viral las lamentables imágenes, al Liga MX publicó un breve comunicado conjunto detallando lo que sucedió en el Universitario así como en el Estadio Akron, donde también la violencia se hizo presente tras la derrota del Rebaño ante Bravos.

"Tras la riña presentada esta noche en la tribuna del Estadio Universitario durante el partido Tigres vs. América, en el que no hubo lesionados, dos personas fueron puestas a disposición de las autoridades.

"Por otro lado, tras el incidente en la tribuna del Estadio Akron, la persona involucrada ha sido plenamente identificada y el Club Guadalajara apoyara al afectado para que inicie la averiguación".

El viernes, en las inmediaciones del estadio de Puebla, previo al juego entre La Franja y Atlético San Luis, se dio otro caso de violencia que provocó la muerte de una mujer y dejó a un herido tras una balacera entre comerciantes.