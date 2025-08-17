    Tigres

    Fans de Tigres protagonizan pelea en las gradas del Estadio Universitario

    La derrota ante América provocó que los ánimos se calentaran en la tribuna del Volcán.

    Por:
    Juan Regis.
    Video Imágenes lamentables: Hubo bronca en el Volcán tras triunfo del América

    El partido de Jornada 5 entre Tigres y América se vio manchado por la violencia en las gradas del Estadio Universitario, luego de que las Águilas derrotaran a Tigres a domicilio por marcador de 1-3.

    Los videos de peleas en las gradas del Volcán comenzaron a circular por las redes sociales, donde se aprecia una pelea entre varios aficionados con la playera de Tigres, los cuales llegan a caer hasta dos filas hacia abajo al no poder ser separados por otros fanáticos que solo observaron el intercambio de golpes.

    PUBLICIDAD

    Tras hacerse viral las lamentables imágenes, al Liga MX publicó un breve comunicado conjunto detallando lo que sucedió en el Universitario así como en el Estadio Akron, donde también la violencia se hizo presente tras la derrota del Rebaño ante Bravos.

    "Tras la riña presentada esta noche en la tribuna del Estadio Universitario durante el partido Tigres vs. América, en el que no hubo lesionados, dos personas fueron puestas a disposición de las autoridades.

    "Por otro lado, tras el incidente en la tribuna del Estadio Akron, la persona involucrada ha sido plenamente identificada y el Club Guadalajara apoyara al afectado para que inicie la averiguación".

    El viernes, en las inmediaciones del estadio de Puebla, previo al juego entre La Franja y Atlético San Luis, se dio otro caso de violencia que provocó la muerte de una mujer y dejó a un herido tras una balacera entre comerciantes.

    Video ¿Y esto? Brunetta encara a Jardine al final del partido y se arma el caos

    Más sobre Tigres

    2 min
    Juan Brunetta encara a André Jardine al final del partido América vs. Tigres

    Juan Brunetta encara a André Jardine al final del partido América vs. Tigres

    2 min
    Tigres vs. América: ‘Chiquito’ Sánchez marca doblete y Nahuel Guzmán un autogol

    Tigres vs. América: ‘Chiquito’ Sánchez marca doblete y Nahuel Guzmán un autogol

    1 min
    Tigres vs. América: ¿Cuándo se juega el partido de Jornada 5 de Liga MX?

    Tigres vs. América: ¿Cuándo se juega el partido de Jornada 5 de Liga MX?

    1 min
    Tigres vs. América: Allan Saint-Maximin pide consejo sobre la Liga MX a rival

    Tigres vs. América: Allan Saint-Maximin pide consejo sobre la Liga MX a rival

    1:20
    La razón por la que Henry y Maximin no jugarán ante Tigres

    La razón por la que Henry y Maximin no jugarán ante Tigres

    Relacionados:
    TigresAmérica

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    Es por su bien
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD