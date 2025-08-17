    FC Juárez

    Agreden a hermano y sobrina de Ángel Zaldívar durante el juego en el Akron

    El exjugador de Chivas, hoy de FC Juárez expuso su molestia a través de sus redes sociales.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Lamentable: Agreden y fracturan al hermano de Ángel Zaldívar en el Akron

    Chivas recibió y perdió ante FC Juárez en la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX en la cancha del estadio Akron, al finalizar el partido hubo una denuncia de agresión hacía un familiar de un jugador.

    A través de redes sociales, Ángel Zaldívar expuso que agredieron a su sobrina y a su hermano, el cual terminó con la nariz rota, se desconoce si fue un ataque directo o producto de una pelea cercana al lugar donde se encontraba en la grada.

    PUBLICIDAD

    “Increíble que pase esto en un estadio que será sede mundialista, mi familia sufrió de violencia cuando fueron a apoyarme. No lo tolero y exijo que encuentren a los responsables”, escribió en una de sus historias de Instagram.

    “No a la violencia en ningún lugar, agredieron a mi sobrina menor de edad y mi hermano con la nariz rota. No puede pasar más. Solo por unos pocos inadaptados perdemos todos”, sentenció el ‘Chelo’ Zaldívar en otra historia.

    Ángel Zaldívar ingresó de cambio en el partido al minuto 63 en lugar de Oscar Estupiñan, uno de los autores de los goles de Bravos.

    Para la jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX, FC Juárez recibirá a Santos Laguna, Bravos llegará con su primera victoria del torneo y los ánimos renovados.

    Video ¡Así fue la reacción de la afición de Chivas al escuchar a Rodolfo Pizarro!

    Más sobre FC Juárez

    2 min
    Chivas vs. Juárez, resultado y marcador del partido de la jornada cinco

    Chivas vs. Juárez, resultado y marcador del partido de la jornada cinco

    1 min
    La reacción de la afición al escuchar a Rodolfo Pizarro en la alineación del Chivas vs. FC Juárez

    La reacción de la afición al escuchar a Rodolfo Pizarro en la alineación del Chivas vs. FC Juárez

    1 min
    Cuándo es el Chivas vs. Juárez de la Jornada 5 de Liga MX Apertura 2025

    Cuándo es el Chivas vs. Juárez de la Jornada 5 de Liga MX Apertura 2025

    1 min
    Jesús Dueñas denuncia que FC Juárez falsificó firma en su contrato

    Jesús Dueñas denuncia que FC Juárez falsificó firma en su contrato

    2:16
    Falsifican firma de jugador de Liga MX para no cumplir contrato

    Falsifican firma de jugador de Liga MX para no cumplir contrato

    Relacionados:
    FC JuárezÁngel Zaldívar

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    Es por su bien
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD