Video Lamentable: Agreden y fracturan al hermano de Ángel Zaldívar en el Akron

Chivas recibió y perdió ante FC Juárez en la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX en la cancha del estadio Akron, al finalizar el partido hubo una denuncia de agresión hacía un familiar de un jugador.

A través de redes sociales, Ángel Zaldívar expuso que agredieron a su sobrina y a su hermano, el cual terminó con la nariz rota, se desconoce si fue un ataque directo o producto de una pelea cercana al lugar donde se encontraba en la grada.

“Increíble que pase esto en un estadio que será sede mundialista, mi familia sufrió de violencia cuando fueron a apoyarme. No lo tolero y exijo que encuentren a los responsables”, escribió en una de sus historias de Instagram.

“No a la violencia en ningún lugar, agredieron a mi sobrina menor de edad y mi hermano con la nariz rota. No puede pasar más. Solo por unos pocos inadaptados perdemos todos”, sentenció el ‘Chelo’ Zaldívar en otra historia.

Ángel Zaldívar ingresó de cambio en el partido al minuto 63 en lugar de Oscar Estupiñan, uno de los autores de los goles de Bravos.

Para la jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX, FC Juárez recibirá a Santos Laguna, Bravos llegará con su primera victoria del torneo y los ánimos renovados.