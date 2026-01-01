Liga MX Las estrellas de la Liga MX que pueden decir adiós al futbol en 2026 Chicharito, Gignac, Nahuel Guzmán, Jonathan dos Santos y otras figuras de la Liga MX podrían retirarse en 2026.

Las figuras de la Liga MX que podrían retirarse en 2026

En el 2025 se retiraron jugadores que hicieron historia en la Liga MX y/o con la Selección Mexicana como Jesús Corona (44 años), Andrés Guardado (38 años), Pablo Barrera (38 años) y Héctor Moreno (37 años).

La edad no perdona y, en el futbol menos, a pesar de que en la última década las carreras de los futbolistas son más longevas. El 2026 pinta a ser un año de despedidas dolorosas para los aficionados que han seguido de cerca las carreras de estos ídolos del futbol mexicano.

André-Pierre Gignac viene de jugar su sexta Final de Liga MX con 40 años y su contrato con Tigres expira al finalizar el Torneo Clausura 2026. Mucho se ha rumorado sobre su futuro, pero es muy posible que se retire por las lesiones que ha atravesado en los últimos años, aunque como él lo ha expresado en varias entrevistas, seguirá ligado al futbol y a sus Tigres en algún puesto de pantalón largo, ya sea de manera inmediata o en un corto plazo.

Nahuel Guzmán vive la misma situación de Gignac en Tigres. Tiene 39 años y contrato hasta el verano del 2026. Si decide colgar los botines, su futuro podría estar en la directiva del club regio o quizá como auxiliar de Guido Pizarro.

Javier Hernández acabó su contrato con Chivas y está en búsqueda de un nuevo club, aunque en la Liga MX parece complicado. En los últimos días, trascendió que, en caso de que no llegue una oferta adecuada, ya sea de México o del extranjero, Chicharito colgaría los botines y comenzaría su carrera en los medios de comunicación como analista de cara al Mundial 2026.

Keylor Navas vive el último aire de su carrera en la Liga MX con 39 años. El portero costarricense disputará su segundo torneo con Pumas y, aunque aún mantiene un alto nivel competitivo, no se extrañe que de pronto decida retirarse para emprender nuevos proyectos en su vida.

En los tres títulos de Liga MX que ganó con América, Jonathan dos Santos dejó en el aire su futuro consciente de que está viviendo la parte final de su carrera. Con 35 años, 36 en pleno Clausura 2026, el mediocampista mexicano podría disputar su último torneo tomando en cuenta que, al igual que sus hermanos Éder y Giovani dos Santos, tienen negocios y proyectos fuera del futbol.

