Liga MX Mateusz Bogusz no se presenta con Cruz Azul por segundo día consecutivo El jugador polaco no tiene permiso del club para ausentarse de la pretemporada que arrancó el lunes pasado.

Cruz Azul inició la pretemporada de cara al Clausura 2026 de la Liga MX, mismo que dará comienzo el próximo enero, pero siguen con la ausencia de uno de sus futbolistas internacionales.

Se trata de Mateusz Bogusz, el jugador polaco no se presentó a las pruebas físicas y médicas el pasado lunes, este martes tampoco se presentó a los entrenamientos programados, por lo que se ha investigado, el futbolista no tiene permiso especial y no avisó al club.

Ante la duda sobre su paradero, una clínica de rehabilitación ubicada en Zabrze, Polonia realizó una publicación en la que aparece Bogusz junto a dos especialistas en rehabilitación, dando a entender que el jugador estuvo con ellos en estos días.

“Uno de los jugadores con los que hemos tenido el placer de trabajar es Mateusz Bogusz, un jugador de fútbol profesional, para quien el fitness, la movilidad y la regeneración son cruciales en el funcionamiento diario al más alto nivel deportivo”, escribió Rokitnica Fisioterapia en su publicación.

La Máquina Celeste iniciará su camino en el Clausura 2026 de la Liga MX de visita en León el próximo 10 de enero, tres días después se presentará en casa en duelo de la segunda fecha recibiendo a los Rojinegros de Atlas.