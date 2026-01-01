    Liga MX

    América, avanza en las negociaciones de primer refuerzo para el Clausura 2026

    El conjunto de las Águilas ya negocia con el jugador del Atlético de San Luis.

    TUDN
    Video América, cerca de su primer refuerzo para el Clausura 2026

    El club América está en negociaciones con el Atlético de San Luis para hacerse de los servicios del mediocampista brasileño Rodrigo Dourado como su primer refuerzo rumbo al Clausura 2026.

    De 31 años, el futbolista está en la mejor disposición para integrarse a las Águilas y las negociaciones se mantienen en 'buen camino', aunque aún no está concretado aún el pase.

    Así lo dio a conocer Julio 'Profe' Ibáñez, de TUDN, vía sus redes sociales.

    "America preguntó por Rodrigo Dourado al Atlético de San Luis, las negociaciones van por buen camino, el futbolista quiere llegar a las águilas y aunque no está cerrada la operación, parece cuestión de tiempo para que sea el primer fichaje azulcrema para el clausura 2026", escribió el reportero en su cuenta de X .

    El técnico de las Águilas, André jardine, ya conoce de primera mano al jugador ya que estuvo bajo su mando en San Luis en el 2022 antes de su arribo al club de Coapa.

    Dourado llegó a San Luis en el Apertura 2002 y logró hacerse con la titularidad desde el principio. Ha jugado 127 encuentros, marcado tres goles y dado cuatro asistencias con el conjunto potosino.

    Video ¡GOL! anota para Atlético San Luis. Rodrigo Dourado
