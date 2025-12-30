Liga MX Necaxa está por cerrar al delantero argentino Julián Carranza Los Rayos buscan apuntalar la parte ofensiva del equipo a partir del Clausura 2026 de la Liga MX.

Por: Alonso Ramírez

Club Necaxa, como todos los equipos, están buscando armar el mejor plantel para el inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y así lo están haciendo.

Los Rayos están por firmar a un delantero proveniente de Europa, de la Championship de Inglaterra para ser precisos, se trata de Julián Carranza, argentino de 25 años con un largo camino fuera de su natal Argentina.

De acuerdo con César Luis Merlo, especialista en fichajes del futbol internacional, Carranza aceptó la oferta de cuatro años con Necaxa, vinculándolo así hasta diciembre del 2029.

Julián Carranza inició su carrera como futbolista profesional en Banfield, donde jugó por tres temporadas, dio el salto a la MLS para jugar con el Inter Miami y el Philadelphia Union.

Después fue al viejo continente, fue comprado por el Feyenoord de Países Bajos, solo estuvo un año y fue prestado al Leicester City donde solo tiene un año, pero por la falta de minutos de juego, regresaría al continente americano para ser jugador de Necaxa en la Liga MX.

Los hidrocálidos ya están en pretemporada preparando lo que será su primer juego del Clausura 2026, juego que será en Torreón visitando a Santos Laguna, mientras que tres días después se presentará en casa ante Monterrey.