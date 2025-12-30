    Liga MX

    Chivas: La confianza en mexicoamericanos para el 2026 en la Liga MX

    Guadalajara mantiene la esperanza en los jugadores jóvenes con doble nacionalidad.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video Chivas pone la confianza en los mexicoamericanos para el 2026

    Chivas, bajo el mando de Gabriel Milito tuvo un Apertura 2025 aceptable, se quedó en la fase de Cuartos de Final, en la que cayó ante Cruz Azul por global de 3-2.

    De forma casi inmediata vinieron las modificaciones en el plantel con bajas e incorporaciones para apuntalar el equipo de cara al Clausura 2026 que dará inicio en enero.

    PUBLICIDAD

    Así como el regreso de Ricardo Marín a la delantera del Rebaño Sagrado y del fichaje de Ángel Sepúlveda proveniente de la Máquina Celeste de Cruz Azul, Guadalajara sigue apostando por los jugadores mexicoamericanos, quienes han demostrado calidad y para este nuevo torneo tendrán un reto importante.

    Los jugadores mexicoamericanos en Chivas

    Más sobre Liga MX

    América arranca pretemporada al Clausura 2026 con triunfo ante Puebla
    1 mins

    América arranca pretemporada al Clausura 2026 con triunfo ante Puebla

    Liga MX
    En Monterrey aún hablan de Sergio Ramos y la huella que dejó en Rayados
    2 mins

    En Monterrey aún hablan de Sergio Ramos y la huella que dejó en Rayados

    Liga MX
    Ángel Sepúlveda ve así su regresa a Guadalajara
    2 mins

    Ángel Sepúlveda ve así su regresa a Guadalajara

    Liga MX
    América: El 2026 deberá ser la revancha para las Águilas
    2 mins

    América: El 2026 deberá ser la revancha para las Águilas

    Liga MX
    Cruz Azul contempla a este jugador mexicano que está en Europa como refuerzo
    2 mins

    Cruz Azul contempla a este jugador mexicano que está en Europa como refuerzo

    Liga MX
    Liga MX, reporta incremento de seguridad en el 2025 en los estadios del futbol mexicano
    1 mins

    Liga MX, reporta incremento de seguridad en el 2025 en los estadios del futbol mexicano

    Liga MX
    Gilberto Mora y Hormiga González aumentan al doble su valor en Liga MX
    1 mins

    Gilberto Mora y Hormiga González aumentan al doble su valor en Liga MX

    Liga MX
    Chicharito aparece dentro de un polémico video de la cantante Sia
    1 mins

    Chicharito aparece dentro de un polémico video de la cantante Sia

    Liga MX
    Liga MX: los jugadores promesas que se perfilan a ser una realidad en 2026
    2 mins

    Liga MX: los jugadores promesas que se perfilan a ser una realidad en 2026

    Liga MX
    El flamante refuerzo de Cruz Azul ya está en México
    1:07

    El flamante refuerzo de Cruz Azul ya está en México

    Liga MX
    • Efraín Álvarez

    El mediocampista ya tiene experiencia en la Liga MX, antes de enrolarse con los Rojiblancos estuvo en Club Tijuana, con Guadalajara solo tiene un torneo en el que mostró su calidad, pero se espera que dé más para este nuevo certamen.

    • Daniel Aguirre

    El defensa central cumplió con creces desde su llegada a Chivas en el 2024, este torneo pasado además de suplir la baja de Diego Campillo, se convirtió en parte importante en la salida del equipo y aportó su juego en la zona ofensiva.

    • Richard Ledezma

    El mediocampista llegó en el pasado Apertura proveniente del PSV y de forma casi inmediata se adueñó de un lugar en el once titular del técnico argentino, su desequilibrio marcó una parte importante en el juego ofensivo y sus asistencias fueron claves en distintos encuentros, además de que colaboró con goles.

    • Leonardo Sepúlveda

    El zaguero puede ser multifuncional y sabe lo que es vestir los colores de Chivas, tendrá oportunidad en el primer equipo tras su paso por el Tapatío, por lo que buscará afianzarse en el cuadro de Gabriel Milito.

    PUBLICIDAD
    • Sergio Aguayo

    El delantero ya tuvo su primer encuentro como Rojiblanco y ya marcó su primer gol con el equipo, tendrá que redoblar esfuerzos para hacerse de un lugar en la delantera porque tiene competencia en la posición.

    • Brian Gutiérrez

    El exjugador de la MLS llegó como refuerzo para este Clausura 2026 y también tuvo su primer juego como Rojiblanco en un partido amistoso contra Irapuato, el mediocampista promete aportar juventud y movilidad en todo el terreno de juego.

    Relacionados:
    Liga MXGuadalajara

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX