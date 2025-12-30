Liga MX Chivas: La confianza en mexicoamericanos para el 2026 en la Liga MX Guadalajara mantiene la esperanza en los jugadores jóvenes con doble nacionalidad.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Chivas pone la confianza en los mexicoamericanos para el 2026

Chivas, bajo el mando de Gabriel Milito tuvo un Apertura 2025 aceptable, se quedó en la fase de Cuartos de Final, en la que cayó ante Cruz Azul por global de 3-2.

PUBLICIDAD

Así como el regreso de Ricardo Marín a la delantera del Rebaño Sagrado y del fichaje de Ángel Sepúlveda proveniente de la Máquina Celeste de Cruz Azul, Guadalajara sigue apostando por los jugadores mexicoamericanos, quienes han demostrado calidad y para este nuevo torneo tendrán un reto importante.

Los jugadores mexicoamericanos en Chivas

Efraín Álvarez

El mediocampista ya tiene experiencia en la Liga MX, antes de enrolarse con los Rojiblancos estuvo en Club Tijuana, con Guadalajara solo tiene un torneo en el que mostró su calidad, pero se espera que dé más para este nuevo certamen.



Daniel Aguirre

El defensa central cumplió con creces desde su llegada a Chivas en el 2024, este torneo pasado además de suplir la baja de Diego Campillo, se convirtió en parte importante en la salida del equipo y aportó su juego en la zona ofensiva.



Richard Ledezma

El mediocampista llegó en el pasado Apertura proveniente del PSV y de forma casi inmediata se adueñó de un lugar en el once titular del técnico argentino, su desequilibrio marcó una parte importante en el juego ofensivo y sus asistencias fueron claves en distintos encuentros, además de que colaboró con goles.



Leonardo Sepúlveda

El zaguero puede ser multifuncional y sabe lo que es vestir los colores de Chivas, tendrá oportunidad en el primer equipo tras su paso por el Tapatío, por lo que buscará afianzarse en el cuadro de Gabriel Milito.



PUBLICIDAD

Sergio Aguayo

El delantero ya tuvo su primer encuentro como Rojiblanco y ya marcó su primer gol con el equipo, tendrá que redoblar esfuerzos para hacerse de un lugar en la delantera porque tiene competencia en la posición.



Brian Gutiérrez