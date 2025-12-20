Liga MX Javier Aquino descarta retiro tras salida de Tigres y manda mensaje a directiva El futbolista dejó en claro sus deseos y mandó un recadito a Mauricio Culebro y Guido Pizarro.

Video ¿Se retira? Aquino manda contundente recadito a Culebro y Guido

Luego de su polémica salida de Tigres de cara al Clausura 2026, Javier Aquino fue contundente al momento de detallar si decidirá retirarse del futbol a sus 35 años.

En entrevista exclusiva con Línea de 4, de TUDN, Aquino sentenció que su vida ha sido mucho más complicada que su carrera como futbolista y lanzó un mensaje a Mauricio Culebro y Guido Pizarro.

"La vida es mucho más compleja, esto es solo una etapa, la vida es mucho más difícil, si la gente piensa que este es mi momento más complicado ni siquiera me conocen, no saben de dónde soy, de dónde vengo, los valores que tengo como persona y ser humano, lo que he luchado.

"Ni Mauricio ni Guido, que lo admiro mucho por lo que fuimos como compañeros, con todo respeto, ni Mauricio ni Guido me van a retirar del futbol, el único que me puede retirar del futbol es el futbol o cuando yo sienta que no puedo dar ni un poquito más".

Aquino considera que si bien la 'traición' de Tigres le duele, su futuro como futbolista o ligado al futbol de otra manera sigue estando en las canchas y buscará en el 2026 dar vuelta a la página.

"Voy a buscar, voy a intentar terminar mi carrera en algún lugar donde sienta que pueda estar jugando o desde otro lugar haciendo algo por el futbol, esto es solo un episodio de mi vida, mi vida ha sido más complicada que el futbol, no parte desde ahí. Espero poder seguir jugando y aportando al futbol un rato más, no me quiero retirar".