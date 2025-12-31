    Liga MX

    Chicharito reflexiona sobre su 2025 con mención especial a Chivas

    El jugador mexicano analizó todo lo vivido en su carrera y en su vida, con polémicas incluidas.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿Arrepentido de volver a las Chivas? Las sinceras palabras de Chicharito

    Javier 'Chicharito' Hernández cierra su 2025 con una profunda reflexión en que habló de su etapa recién terminada en Chivas tras casi dos años.

    El futbolista, que aún no define su futuro en el futbol al no tener equipo, también compartió aspectos personales de su vida personal que se desconocían para muchos.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Ezequiel Bullaude se convierte en nuevo refuerzo de Santos Laguna
    1 mins

    Ezequiel Bullaude se convierte en nuevo refuerzo de Santos Laguna

    Liga MX
    Gignac reporta antes a los entrenamientos de Tigres para el Clausura 2026
    1 mins

    Gignac reporta antes a los entrenamientos de Tigres para el Clausura 2026

    Liga MX
    Javier Aquino lanza un nuevo y último mensaje a Tigres
    2 mins

    Javier Aquino lanza un nuevo y último mensaje a Tigres

    Liga MX
    Liga MX: Recuento del año futbolístico 2025, los mejores y los no tanto
    2 mins

    Liga MX: Recuento del año futbolístico 2025, los mejores y los no tanto

    Liga MX
    Necaxa está por cerrar al delantero argentino Julián Carranza
    1 mins

    Necaxa está por cerrar al delantero argentino Julián Carranza

    Liga MX
    Mateusz Bogusz no se presenta con Cruz Azul por segundo día consecutivo
    1 mins

    Mateusz Bogusz no se presenta con Cruz Azul por segundo día consecutivo

    Liga MX
    Chivas: La confianza en mexicoamericanos para el 2026 en la Liga MX
    2 mins

    Chivas: La confianza en mexicoamericanos para el 2026 en la Liga MX

    Liga MX
    América arranca pretemporada al Clausura 2026 con triunfo ante Puebla
    1 mins

    América arranca pretemporada al Clausura 2026 con triunfo ante Puebla

    Liga MX
    En Monterrey aún hablan de Sergio Ramos y la huella que dejó en Rayados
    2 mins

    En Monterrey aún hablan de Sergio Ramos y la huella que dejó en Rayados

    Liga MX
    Ángel Sepúlveda ve así su regresa a Guadalajara
    2 mins

    Ángel Sepúlveda ve así su regresa a Guadalajara

    Liga MX

    EL MENSAJE DE REFLEXIÓN DE CHICHARITO A SU 2025


    A través de un video en sus redes sociales, Chicharito, acompañado de su pareja que es quien lo grabó, compartió las siguientes palabras a sus fans.

    "El otro día estaba pensando si alguien viniera y me dijera: Javier, en el 2025 terminarás el año sin saber dónde vas a jugar, la calvicie llegará, te injertarás pelo, tendrás uno o dos de los años más complicados de tu carrera,regresarás a la ciudad donde creciste y sentirás que fue un retroceso en vez de progresar.

    "Te funarán por compartir ideas tradicionales y al mismo tiempo, tu madre estuvo a punto de morir, te realizarás una cirugía, te llevarás un buen susto al salir del quirófano y pasarás Navidad en un lugar que jamás hubieras imaginado", agregó.

    "Pero encontrarás al amor y mujer de tu vida, sanarás todas las relaciones que tienes con tus seres queridos, te das cuenta que tus hijos te amarán... lo volvería a vivir absolutamente todo", mencionó Chicharito.

    Video Cantante destapa polémica imagen de Chicharito jamás antes vista
    Relacionados:
    Liga MXGuadalajara

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX