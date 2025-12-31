Liga MX Chicharito reflexiona sobre su 2025 con mención especial a Chivas El jugador mexicano analizó todo lo vivido en su carrera y en su vida, con polémicas incluidas.

Video ¿Arrepentido de volver a las Chivas? Las sinceras palabras de Chicharito

Javier 'Chicharito' Hernández cierra su 2025 con una profunda reflexión en que habló de su etapa recién terminada en Chivas tras casi dos años.

El futbolista, que aún no define su futuro en el futbol al no tener equipo, también compartió aspectos personales de su vida personal que se desconocían para muchos.

EL MENSAJE DE REFLEXIÓN DE CHICHARITO A SU 2025



A través de un video en sus redes sociales, Chicharito, acompañado de su pareja que es quien lo grabó, compartió las siguientes palabras a sus fans.

"El otro día estaba pensando si alguien viniera y me dijera: Javier, en el 2025 terminarás el año sin saber dónde vas a jugar, la calvicie llegará, te injertarás pelo, tendrás uno o dos de los años más complicados de tu carrera,regresarás a la ciudad donde creciste y sentirás que fue un retroceso en vez de progresar.

"Te funarán por compartir ideas tradicionales y al mismo tiempo, tu madre estuvo a punto de morir, te realizarás una cirugía, te llevarás un buen susto al salir del quirófano y pasarás Navidad en un lugar que jamás hubieras imaginado", agregó.

"Pero encontrarás al amor y mujer de tu vida, sanarás todas las relaciones que tienes con tus seres queridos, te das cuenta que tus hijos te amarán... lo volvería a vivir absolutamente todo", mencionó Chicharito.