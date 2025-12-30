    Liga MX

    América arranca pretemporada al Clausura 2026 con triunfo ante Puebla

    El cuadro de las Águilas tuvo su primer partido amistoso de cara al Clausura 2026 de la Liga MX.

    Por:Antonio Quiroga
    Video ¡Imperdible! La joyita de Maximin que sorprende a sus compañeros

    América tiene en su calendario del Clausura 2026 de la Liga MX su debut el viernes 9 de enero ante Tijuana, pero el cuadro de las Águilas arrancó pretemporada de forma oficial.

    Con un partido amistoso este martes 30 de diciembre ante Puebla, el equipo dirigido por André Jardine sostuvo su primer juego amistoso para el siguiente torneo que comenzará en 10 días.

    De acuerdo a reportes, el resultado de este partido fue triunfo para América con marcador de 1-0 ante La Franja, con un solitario gol de Patricio Salas, canterano del cuadro azulcrema.

    En el encuentro, Jardine pudo darle minuto a la mayoría de los jugadores y se espera que entrenen este miércoles 31 de diciembre por la mañana y reporten el jueves 1 de enero por la tarde a otra sesión en Coapa.

    EL DEBUT DE AMÉRICA, ¿SIN REFUERZOS?


    La mayor preocupación para la mayoría de aficionados del América es la falta de refuerzos a pocos días del estreno en el Clausura 2026 de la Liga MX que comienza el 9 de enero.

    La información detalle que las Águilas buscan acomodar a dos jugadores que ocupan plaza de extranjero, para tener oportunidad de fichar a nuevas caras para el plantel.

    Cabe recordar que el mercado de fichajes cerrará de forma oficial hasta finales de enero, en la ventana de transferencias de FIFA.

