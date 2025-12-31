Liga MX Gignac reporta antes a los entrenamientos de Tigres para el Clausura 2026 El delantero francés tuvo un gran detalle previo a lo que puede ser su último torneo en México.

André-Pierre Gignac reportó antes a los entrenamientos de Tigres, que la directiva y cuerpo técnico puso como opcionales, de cara al arranque del Clausura 2026 de la Liga MX este 9 de enero.

De acuerdo a información de Diego Medina de TUDN, el francés se unió a Marcelo Flores y el ‘Gacelo’ López que habían reportado desde ayer, además de Jesús Angulo y Antonio Carrera que se recuperan de sus lesiones.

El día oficial del regreso a los entrenamientos para el resto del plantel es el sábado 3 de enero, casi una semana antes de su debut en el Clausura 2026 ante Atlético de San Luis en la Jornada 1.

EL FUTURO DE GIGNAC CON TIGRES



Gignac tiene contrato con Tigres hasta verano de 2026, después de haber renovado en el 2025 por un año más, aunque no sabe si tendrá una nueva oferta de renovación o marcará su retiro.

Con 40 años, Gignac es el máximo goleador en la historia del cuadro de la UANL desde que que fichó en el 2015. Las lesiones y la edad lo han alejado del reflector en los últimos torneos al tener más actividad como revulsivo en el club.

Los títulos conseguidos por el francés en Tigres son Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019, y Clausura 2023 de la Liga MX; 2020 de la Concacaf Liga de Campeones, cuatro Campeón de Campeones en 2016, 2017, 2018, y 2023, y una Campeones Cup en 2023.