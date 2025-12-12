Finales de André Pierre Gignac con Tigres entre Liga MX, Concacaf y Copa Libertadores
El jugador francés, uno de los más importantes en la historia de la Liga MX, está en vías de hacer crecer su leyenda.
André Pierre Gignac está en la antesala de conquistar un título más con Tigres que disputa la Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX ante Toluca en lo que es ya una historia de ensueño para el francés en el futbol mexicano.
Un idilio que parece eterno para André Pierre Gignac en lo que es una Final más en un historial auténticamente de escándalo con Tigres y en donde casi todos los récords están en posesión del galo.
Es el tercer mejor artillero en la Liguilla, tras Cardozo y Borgetti, con 34 goles, además de que suma 189 dianas en la Liga MX. Pero las Finales es una cosa muy especial para André Pierre Gignac.
LAS FINALES Y LOS TÍTULOS GANADOS POR ANDRÉ PIERRE GIGNAC CON TIGRES
Desde su llegada al conjunto de la UANL en 2015, André Pierre Gignac ha ganado cinco títulos de Liga MX, cinco Finales gloriosas para los felinos, incluyendo la famosa Final Regia del Apertura 2017.
Su palmarés incluye también la consecución de Campeón de Campeones, Concacaf Champions Cup y Campeones Cup en una era dorada para los regiomontanos. Estas son las Finales que ha ganado Gignac con Tigres.
- Liga MX (5): Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019, y Clausura 2023
- Concacaf Liga de Campeones (1): 2020
- Campeón de Campeones (4): 2016, 2017, 2018, y 2023
- Campeones Cup (1): 2023
LAS FINALES PERDIDAS DE ANDRÉ PIERRE GIGNAC CON TIGRES
No todo es miel sobre hojuelas para el jugador francés, uno de los mejores extranjeros que han llegado a México y, hablando de llegadas, justamente su primera Final (quizás en el torneo más importante que ha disputado con Tigres), fue su primer amargo recuerdo, específicaente en la Copa Libertadores.
- Copa Libertadores 2015 (1): Su primera Final, ante River
- Concacaf Champions Cup (3): 2016, 2017, 2019
- Liga MX (2): Clausura 2017, Apertura 2023
- Mundial de Clubes (1): 2020 ante Bayern Múnich
- Campeón de Campeones (1): 2024