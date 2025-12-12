    Liga MX

    Finales de André Pierre Gignac con Tigres entre Liga MX, Concacaf y Copa Libertadores

    El jugador francés, uno de los más importantes en la historia de la Liga MX, está en vías de hacer crecer su leyenda.

    Video Lo mejor que verás hoy: los recuerdos de Gignac que enchinan la piel

    André Pierre Gignac está en la antesala de conquistar un título más con Tigres que disputa la Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX ante Toluca en lo que es ya una historia de ensueño para el francés en el futbol mexicano.

    Un idilio que parece eterno para André Pierre Gignac en lo que es una Final más en un historial auténticamente de escándalo con Tigres y en donde casi todos los récords están en posesión del galo.

    PUBLICIDAD

    Es el tercer mejor artillero en la Liguilla, tras Cardozo y Borgetti, con 34 goles, además de que suma 189 dianas en la Liga MX. Pero las Finales es una cosa muy especial para André Pierre Gignac.

    Más sobre Liga MX

    Final Tigres vs. Toluca: Guido Pizarro se enfrentó con el 'Pollo' Briseño tras el partido
    1 mins

    Final Tigres vs. Toluca: Guido Pizarro se enfrentó con el 'Pollo' Briseño tras el partido

    Liga MX
    La bronca entre Guido Pizarro y figura del Toluca que no se vio en la TV
    1:50

    La bronca entre Guido Pizarro y figura del Toluca que no se vio en la TV

    Liga MX
    Guido Pizarro aclara el por qué no jugó Ozziel Herrera
    2:51

    Guido Pizarro aclara el por qué no jugó Ozziel Herrera

    Liga MX
    Mohamed reacciona al "grave error" de Hugo González en la Final Tigres vs. Toluca
    2 mins

    Mohamed reacciona al "grave error" de Hugo González en la Final Tigres vs. Toluca

    Liga MX
    'Turco' Mohamed habla del error que le costó la derrota al Toluca en la Final
    2:33

    'Turco' Mohamed habla del error que le costó la derrota al Toluca en la Final

    Liga MX
    Nahuel Guzmán entra a los libros de historia en la Final del Apertura 2025 vs. Toluca
    1 mins

    Nahuel Guzmán entra a los libros de historia en la Final del Apertura 2025 vs. Toluca

    Liga MX
    La épica reacción de Ángel Correa por jugar su primera Final de Liga MX
    1 mins

    La épica reacción de Ángel Correa por jugar su primera Final de Liga MX

    Liga MX
    Final Liga MX: Ozziel Herrera se pierde última hora la final de ida vs. Toluca
    1 mins

    Final Liga MX: Ozziel Herrera se pierde última hora la final de ida vs. Toluca

    Liga MX
    Baja de último minuto de Tigres vs. Toluca para la Final de Liga MX
    1:03

    Baja de último minuto de Tigres vs. Toluca para la Final de Liga MX

    Liga MX
    Final de Liga MX: Tigres vence a Toluca con gol de Ángel Correa
    2 mins

    Final de Liga MX: Tigres vence a Toluca con gol de Ángel Correa

    Liga MX

    LAS FINALES Y LOS TÍTULOS GANADOS POR ANDRÉ PIERRE GIGNAC CON TIGRES


    Desde su llegada al conjunto de la UANL en 2015, André Pierre Gignac ha ganado cinco títulos de Liga MX, cinco Finales gloriosas para los felinos, incluyendo la famosa Final Regia del Apertura 2017.

    Su palmarés incluye también la consecución de Campeón de Campeones, Concacaf Champions Cup y Campeones Cup en una era dorada para los regiomontanos. Estas son las Finales que ha ganado Gignac con Tigres.

    • Liga MX (5): Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019, y Clausura 2023
    • Concacaf Liga de Campeones (1): 2020
    • Campeón de Campeones (4): 2016, 2017, 2018, y 2023
    • Campeones Cup (1): 2023
    PUBLICIDAD

    LAS FINALES PERDIDAS DE ANDRÉ PIERRE GIGNAC CON TIGRES


    No todo es miel sobre hojuelas para el jugador francés, uno de los mejores extranjeros que han llegado a México y, hablando de llegadas, justamente su primera Final (quizás en el torneo más importante que ha disputado con Tigres), fue su primer amargo recuerdo, específicaente en la Copa Libertadores.

    • Copa Libertadores 2015 (1): Su primera Final, ante River
    • Concacaf Champions Cup (3): 2016, 2017, 2019
    • Liga MX (2): Clausura 2017, Apertura 2023
    • Mundial de Clubes (1): 2020 ante Bayern Múnich
    • Campeón de Campeones (1): 2024
    Relacionados:
    Liga MXTigresAndré-Pierre Gignac

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX