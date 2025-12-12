Liga MX Finales de André Pierre Gignac con Tigres entre Liga MX, Concacaf y Copa Libertadores El jugador francés, uno de los más importantes en la historia de la Liga MX, está en vías de hacer crecer su leyenda.

Lo mejor que verás hoy: los recuerdos de Gignac que enchinan la piel

André Pierre Gignac está en la antesala de conquistar un título más con Tigres que disputa la Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX ante Toluca en lo que es ya una historia de ensueño para el francés en el futbol mexicano.

Un idilio que parece eterno para André Pierre Gignac en lo que es una Final más en un historial auténticamente de escándalo con Tigres y en donde casi todos los récords están en posesión del galo.

Es el tercer mejor artillero en la Liguilla, tras Cardozo y Borgetti, con 34 goles, además de que suma 189 dianas en la Liga MX. Pero las Finales es una cosa muy especial para André Pierre Gignac.

LAS FINALES Y LOS TÍTULOS GANADOS POR ANDRÉ PIERRE GIGNAC CON TIGRES



Desde su llegada al conjunto de la UANL en 2015, André Pierre Gignac ha ganado cinco títulos de Liga MX, cinco Finales gloriosas para los felinos, incluyendo la famosa Final Regia del Apertura 2017.

Su palmarés incluye también la consecución de Campeón de Campeones, Concacaf Champions Cup y Campeones Cup en una era dorada para los regiomontanos. Estas son las Finales que ha ganado Gignac con Tigres.

Liga MX (5): Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019, y Clausura 2023

Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019, y Clausura 2023 Concacaf Liga de Campeones (1): 2020

2020 Campeón de Campeones (4): 2016, 2017, 2018, y 2023

2016, 2017, 2018, y 2023 Campeones Cup (1): 2023

LAS FINALES PERDIDAS DE ANDRÉ PIERRE GIGNAC CON TIGRES



No todo es miel sobre hojuelas para el jugador francés, uno de los mejores extranjeros que han llegado a México y, hablando de llegadas, justamente su primera Final (quizás en el torneo más importante que ha disputado con Tigres), fue su primer amargo recuerdo, específicaente en la Copa Libertadores.