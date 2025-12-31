Liga MX Ezequiel Bullaude se convierte en nuevo refuerzo de Santos Laguna El cuadro lagunero sigue con altas en su plantel para el siguiente torneo de la Liga MX.

Video Santos suma a excompañero de Santi Giménez como refuerzo del Clausura 2026

Santos Laguna sigue con altas y bajas para el Clausura 2026 de la Liga MX, con el anuncio de Ezequiel Bullaude este miércoles 31 de diciembre.

El mediocampista de 25 años llega procedente de Xolos de Tijuana, donde tuvo actividad en 9 partidos en el pasado Apertura 2025 y dos goles anotados.

PUBLICIDAD

En su carrera, el argentino debutó en su país con Godoy Cruz en el 2018 hasta que fue vendido a Europa para militar en el Feyenoord, donde fue campeón en 2023 junto al mexicano Santiago Giménez.

Sin tanto éxito, Bullaude regresó a jugar con Boca Juniors en el 2023 y se mantuvo el primer semestre del 2024, cuando volvió a regresar a Europa en la Eredivisie con Fortuna Sittard.

De acuerdo a información dada a conocer por Santos Laguna, el sudamericano es un mediocampista con dinamismo, buena lectura de juego y capacidad para incorporarse al ataque, además de aportar equilibrio en la zona media.

Bullaude es el cuarto refuerzo de Santos tras los fichajes de Efraín Orona (Puebla), Luca di Yorio (Universidad de Chile, CHI) y Carlos Gruezo (Liga Deportiva Universitaria, ECU).