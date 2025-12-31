    Liga MX

    Ezequiel Bullaude se convierte en nuevo refuerzo de Santos Laguna

    El cuadro lagunero sigue con altas en su plantel para el siguiente torneo de la Liga MX.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Santos suma a excompañero de Santi Giménez como refuerzo del Clausura 2026

    Santos Laguna sigue con altas y bajas para el Clausura 2026 de la Liga MX, con el anuncio de Ezequiel Bullaude este miércoles 31 de diciembre.

    El mediocampista de 25 años llega procedente de Xolos de Tijuana, donde tuvo actividad en 9 partidos en el pasado Apertura 2025 y dos goles anotados.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Gignac reporta antes a los entrenamientos de Tigres para el Clausura 2026
    1 mins

    Gignac reporta antes a los entrenamientos de Tigres para el Clausura 2026

    Liga MX
    Javier Aquino lanza un nuevo y último mensaje a Tigres
    2 mins

    Javier Aquino lanza un nuevo y último mensaje a Tigres

    Liga MX
    Liga MX: Recuento del año futbolístico 2025, los mejores y los no tanto
    2 mins

    Liga MX: Recuento del año futbolístico 2025, los mejores y los no tanto

    Liga MX
    Necaxa está por cerrar al delantero argentino Julián Carranza
    1 mins

    Necaxa está por cerrar al delantero argentino Julián Carranza

    Liga MX
    Mateusz Bogusz no se presenta con Cruz Azul por segundo día consecutivo
    1 mins

    Mateusz Bogusz no se presenta con Cruz Azul por segundo día consecutivo

    Liga MX
    Chivas: La confianza en mexicoamericanos para el 2026 en la Liga MX
    2 mins

    Chivas: La confianza en mexicoamericanos para el 2026 en la Liga MX

    Liga MX
    América arranca pretemporada al Clausura 2026 con triunfo ante Puebla
    1 mins

    América arranca pretemporada al Clausura 2026 con triunfo ante Puebla

    Liga MX
    En Monterrey aún hablan de Sergio Ramos y la huella que dejó en Rayados
    2 mins

    En Monterrey aún hablan de Sergio Ramos y la huella que dejó en Rayados

    Liga MX
    Ángel Sepúlveda ve así su regresa a Guadalajara
    2 mins

    Ángel Sepúlveda ve así su regresa a Guadalajara

    Liga MX
    América: El 2026 deberá ser la revancha para las Águilas
    2 mins

    América: El 2026 deberá ser la revancha para las Águilas

    Liga MX

    En su carrera, el argentino debutó en su país con Godoy Cruz en el 2018 hasta que fue vendido a Europa para militar en el Feyenoord, donde fue campeón en 2023 junto al mexicano Santiago Giménez.

    Sin tanto éxito, Bullaude regresó a jugar con Boca Juniors en el 2023 y se mantuvo el primer semestre del 2024, cuando volvió a regresar a Europa en la Eredivisie con Fortuna Sittard.

    De acuerdo a información dada a conocer por Santos Laguna, el sudamericano es un mediocampista con dinamismo, buena lectura de juego y capacidad para incorporarse al ataque, además de aportar equilibrio en la zona media.

    Bullaude es el cuarto refuerzo de Santos tras los fichajes de Efraín Orona (Puebla), Luca di Yorio (Universidad de Chile, CHI) y Carlos Gruezo (Liga Deportiva Universitaria, ECU).

    Video ¡Las joyas de la Liga MX! Los jugadores mejor valuados en México
    Relacionados:
    Liga MXSantos LagunaEzequiel Bullaude

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX