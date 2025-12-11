    Guadalajara

    Chivas anuncia que Chicharito Hernández no seguirá con el club

    El Rebaño Sagrado, por medio de un comunicado de prensa este jueves, hizo oficial la salida del delantero mexicano.

    Video ¿Definido el futuro de ‘Chicharito’ Hernández en Chivas?

    Javier ‘Chicharito Hernández no estará en el torneo Clausura 2026 del Liga MX con Chivas, pues el club anunció este jueves que no seguirá contando con los servicios del delantero mexicano, tal y como lo había adelantado TUDN hace unas semanas.

    El Club Deportivo Guadalajara informa que Javier Hernández Balcázar concluye su segunda etapa como jugador de las Chivas. El vínculo entre 'Chicharito' y el club de sus amores, el que lo formó e impulsó para convertirse en un histórico de nuestro balompié, perdurará para siempre”, informó el Guadalajara en un comunicado.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Cruz Azul rescata el empate frente a Tigres y dejan todo para el partido de vuelta
    2 mins

    Cruz Azul rescata el empate frente a Tigres y dejan todo para el partido de vuelta

    Liga MX
    Alexis Vega podría perderse las Semifinales de Apertura 2025
    2 mins

    Alexis Vega podría perderse las Semifinales de Apertura 2025

    Liga MX
    Así llegaron Cruz Azul y Chivas al Estadio Olímpico Universitario
    4:14

    Así llegaron Cruz Azul y Chivas al Estadio Olímpico Universitario

    Liga MX
    Los Bravos de Juárez eligen a Pedro Caixinha como su nuevo técnico
    1 mins

    Los Bravos de Juárez eligen a Pedro Caixinha como su nuevo técnico

    Liga MX
    América Sub-15 vence a Chivas en el Clásico y se corona campeón de la categoría
    1 mins

    América Sub-15 vence a Chivas en el Clásico y se corona campeón de la categoría

    Liga MX
    Jugadores del América se despiden entre lágrimas, caras largas y mucha tristeza
    1 mins

    Jugadores del América se despiden entre lágrimas, caras largas y mucha tristeza

    Liga MX
    Cruz Azul vs. Chivas: horario y dónde ver el partido de vuelta de Cuartos de Final
    1 mins

    Cruz Azul vs. Chivas: horario y dónde ver el partido de vuelta de Cuartos de Final

    Liga MX
    ¿Alexis Vega se pierde las Semifinales con Toluca? Mohamed revela su panorama
    1 mins

    ¿Alexis Vega se pierde las Semifinales con Toluca? Mohamed revela su panorama

    Liga MX
    ¡Así festejó Sergio Ramos el gol de la eliminación del América!
    1 mins

    ¡Así festejó Sergio Ramos el gol de la eliminación del América!

    Liga MX
    Novedades de André Jardine al llegar al Ciudad de los Deportes
    2:29

    Novedades de André Jardine al llegar al Ciudad de los Deportes

    Liga MX

    Chivas también recordó que con el Rebaño, el atacante “ conquistó el título de Liga del Apertura 2006 y el de goleo individual del Bicentenario 2010, antes de emprender una carrera internacional que lo llevó a triunfar en varios de los clubes más importantes de Europa”.

    Desde el regreso de Javier Hernández al Rebaño Sagrado, su rendimiento ha sido duramente criticado por las grandes expectativas que el club y la afición depositó en uno de sus ídolos más queridos.

    “En su regreso a casa, 'Chicharito' aportó toda su experiencia y representó una guía como futbolista para varios de los integrantes más jóvenes del plantel, como Armando González, actual campeón de goleo de la Liga MX” recuerda la nota del Rebaño.

    El club agradece su entrega y pasión durante los casi 2 años de esta segunda etapa como rojiblanco y sabe que, en cada oportunidad, seguirá apoyando y demostrando el profundo amor que siente por la institución y sus colores. Javier, te deseamos el mayor de los éxitos en la ruta que emprendas de aquí en adelante”, concluye el comunicado del Guadalajara

    Relacionados:
    Guadalajara

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    Tráiler: Oríllese a la orilla (Temporada 2)
    Desastre en familia
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX