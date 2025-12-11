Guadalajara Chivas anuncia que Chicharito Hernández no seguirá con el club El Rebaño Sagrado, por medio de un comunicado de prensa este jueves, hizo oficial la salida del delantero mexicano.

“ El Club Deportivo Guadalajara informa que Javier Hernández Balcázar concluye su segunda etapa como jugador de las Chivas. El vínculo entre 'Chicharito' y el club de sus amores, el que lo formó e impulsó para convertirse en un histórico de nuestro balompié, perdurará para siempre”, informó el Guadalajara en un comunicado.

Chivas también recordó que con el Rebaño, el atacante “ conquistó el título de Liga del Apertura 2006 y el de goleo individual del Bicentenario 2010, antes de emprender una carrera internacional que lo llevó a triunfar en varios de los clubes más importantes de Europa”.

Desde el regreso de Javier Hernández al Rebaño Sagrado, su rendimiento ha sido duramente criticado por las grandes expectativas que el club y la afición depositó en uno de sus ídolos más queridos.

“En su regreso a casa, 'Chicharito' aportó toda su experiencia y representó una guía como futbolista para varios de los integrantes más jóvenes del plantel, como Armando González, actual campeón de goleo de la Liga MX” recuerda la nota del Rebaño.