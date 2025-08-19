Durante la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX se dieron hechos que se llevaron los reflectores, la violencia enmarcó y señaló a tres estadios, el Cuauhtémoc de Puebla, el Akron de Guadalajara y el Universitario de Nuevo León.

En todos hubo actos violentos que terminaron con sanciones, incluso una muerte, sobre este tema se debatió en Tercer Grado Deportivo en el que se cuestionan qué tiene que hacer la liga para mejorar y garantizar la seguridad de la afición.

El primer acto se dio en las afueras del estadio de Club Puebla, donde hubo una riña entre dos grupos de personas que terminó con una persona muerta y otra herida por impacto de bala, los hechos fueron en el estacionamiento del estadio Cuauhtémoc.

Segundo en el Akron, en este, uno de los protagonistas fue el hermano de un jugador de FC Juárez, quien denunció los hechos en redes sociales porque su familiar terminó con la nariz rota, horas después se revelaron videos donde el presunto afectado no solo fue víctima, sino estuvo activo en el pleito.

Finalmente, en el Universitario de Tigres, aficionados presuntamente del mismo equipo se enfrascaron en una pelea en las gradas del inmueble, producto, tal vez, al calor del juego o por el resultado negativo del equipo en la cancha, en este hubo detenidos.

Los panelistas de Tercer Grado Deportivo se cuestionaron sobre el Fan ID que implementaron y que han dejado de solicitar al público, por otro lado, la seguridad que ha sido rebasada por los conflictos al ser minoritarias y, por último, la venta de alcohol en los juegos.