Hermano de Ángel Zaldívar es captado agrediendo a un fan en el Akron

Video Salen a la luz videos de la agresión al hermano de Ángel Zaldívar, ¿él empezó?

La violencia volvió a manchar la Liga MX durante la Jornada 5 del Apertura 2025, con incidentes registrados en los estadios Universitario y Akron. En este último, tras el duelo entre Chivas y FC Juárez, se reportó una agresión que involucró a familiares del exfutbolista rojiblanco Ángel Zaldívar.

Fue el propio delantero quien denunció en redes sociales que su hermano y su sobrina fueron atacados en el inmueble tapatío.

PUBLICIDAD

La publicación incluyó imágenes en las que se aprecia a su hermano con la nariz fracturada, situación que generó indignación y amplió la discusión sobre la seguridad en los estadios.

Sin embargo, horas después circularon también en redes sociales videos en los que se observa al hermano de Zaldívar participando activamente en la riña.

En las imágenes aparece golpeando junto a otra persona a un aficionado portador de la camiseta de Chivas, quien además recibió patadas en el suelo.

Las autoridades no han emitido aún una postura oficial sobre el caso, pero los hechos reavivan la preocupación por la recurrente violencia en los escenarios del futbol mexicano y la falta de medidas efectivas para garantizar la integridad de los aficionados.