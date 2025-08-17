    Guadalajara

    Hermano de Ángel Zaldívar es captado agrediendo a un fan en el Akron

    Algunos seguidores grabaron una parte de la riña, donde se le ve golpeando, junto con otra persona, a un seguidor de Chivas.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Salen a la luz videos de la agresión al hermano de Ángel Zaldívar, ¿él empezó?

    La violencia volvió a manchar la Liga MX durante la Jornada 5 del Apertura 2025, con incidentes registrados en los estadios Universitario y Akron. En este último, tras el duelo entre Chivas y FC Juárez, se reportó una agresión que involucró a familiares del exfutbolista rojiblanco Ángel Zaldívar.

    Fue el propio delantero quien denunció en redes sociales que su hermano y su sobrina fueron atacados en el inmueble tapatío.

    PUBLICIDAD

    La publicación incluyó imágenes en las que se aprecia a su hermano con la nariz fracturada, situación que generó indignación y amplió la discusión sobre la seguridad en los estadios.

    Sin embargo, horas después circularon también en redes sociales videos en los que se observa al hermano de Zaldívar participando activamente en la riña.

    En las imágenes aparece golpeando junto a otra persona a un aficionado portador de la camiseta de Chivas, quien además recibió patadas en el suelo.

    Las autoridades no han emitido aún una postura oficial sobre el caso, pero los hechos reavivan la preocupación por la recurrente violencia en los escenarios del futbol mexicano y la falta de medidas efectivas para garantizar la integridad de los aficionados.


    Más sobre Liga MX

    1:27
    ¡Duelazo de Jornada 6! Así puedes ver Cruz Azul vs. Toluca

    ¡Duelazo de Jornada 6! Así puedes ver Cruz Azul vs. Toluca

    1 min
    Horario y dónde ver el Monterrey vs. Mazatlán de la Liga MX Apertura 2025

    Horario y dónde ver el Monterrey vs. Mazatlán de la Liga MX Apertura 2025

    1 min
    Horario y dónde ver el Querétaro vs. Atlas de la Liga MX Apertura 2025

    Horario y dónde ver el Querétaro vs. Atlas de la Liga MX Apertura 2025

    0:45
    Milito asegura que ante Juárez fue un partido que le dejó dudas

    Milito asegura que ante Juárez fue un partido que le dejó dudas

    1 min
    Gran motivación hacerle gol a un histórico como Keylor: Jesús Angulo

    Gran motivación hacerle gol a un histórico como Keylor: Jesús Angulo

    Relacionados:
    GuadalajaraChivasFC Juárez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    Es por su bien
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD