Liga MX Tabla de goleo 2026 de Liga MX al momento: Joao Pedro sigue en la cima, la ‘Hormiga’ acecha Los goleadores de Atlético San Luis y Chivas siguen con la pólvora ‘encendida’ al seguir anotando goles con sus equipos.

Por: Baudelio García Espinosa

Video Golazos: Así fueron los goles de Hormiga González y Efraín vs. Mazatlán

En el inicio de la Jornada 5 del Clausura 2026, Necaxa goleó 4-1 al Atlético San Luis y el tanto de los potosinos fue desde los 11 pasos cobrado por Joao Pedro, para llegar a cinco goles en el certamen.

Los Rayos se adueñaron del encuentro y el Atlético San Luis nunca supo contrarrestar el ataque del Necaxa. El único tanto de los visitantes fue del goleador brasileño.

En Mazatlán, C añoneros recibió a Chivas y el marcador se abrió al minuto 15 por conducto de Efraín Álvarez. Armando González tuvo la oportunidad por la vía de penalti incrementar la ventaja del Rebaño, para el 0-2. Con el gol, la ‘Hormiga’ llega a cuatro, con lo que se mantiene la mínima diferencia entre el brasileño y el mexicano.

En la tercera posición aparece Marcelo Flores, de Tigres, también con tres tantos, seguido por José Antonio Paradela.

Así marcha la tabla de goleo de la Liga MX en el Clausura 2026