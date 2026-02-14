Liga MX Chivas vs. América | El día que paracaidistas quisieron opacar el Clásico Nacional En las Semifinales de la temporada 82-83 se vivió uno de los partidos entre América y Chivas más recordados.

Video Cuando llovieron paracaidistas en pleno Clásico Nacional

Los Clásicos entre América y Chivas siempre nos han regalados momentos icónicos, pero hay uno en especifico que nos dio goles, broncas, polémicas y hasta un show de paracaidistas en la cancha del Azteca que sorprendió a jugadores y aficionados.

Este peculiar encuentro se dio en las Semifinales de vuelta de la temporada 1982-83, las Águilas llegaban con ventaja de 2-1 sobre el Rebaño, pero el partido tomo un giro inesperado.

A los 15 minutos se desató la primera bronca derivada por una patada de Eduardo Cisneros sobre el americanista Norberto Outes, que provocó dos expulsiones y que el partido de detuviera, pero eso no fue todo, ya que minutos más tarde nuevamente se presentó otra pelea.

Tras el retraso del encuentro por las broncas llegó el momento cómico e insólito, y es que comenzaron a caer desde las alturas paracaidistas ante la sorpresa de los protagonistas que veían como tres personas volaban sobre la cancha, incluso uno de ellos tuvo una dolorosa caída.

De inmediato los inspectores del partido de inmediato desalojaron a los ‘invasores’.

Y de acuerdo con algunos protagonistas que estuvieron ese día en el estadio Azteca, el show de los paracaidistas estaba programado para el medio tiempo, pero por los retrasos cayeron en pleno partido.

Otros señalan que estas personas aprovecharon el Clásico para ganar fama y por eso invadieron el clásico en pleno juego, sin embargo, sigue la incognita de por qué aparecieron los paracaidistas.

Después del curioso momento en el Azteca las Chivas se llenaron de gloria y golearon al América 0-3 para avanzar a la final, pero sin antes una nueva pelea monumental que se recuerda cada Clásico Nacional.