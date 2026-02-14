    Liga MX

    Chivas vs. América | El día que paracaidistas quisieron opacar el Clásico Nacional

    En las Semifinales de la temporada 82-83 se vivió uno de los partidos entre América y Chivas más recordados.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video Cuando llovieron paracaidistas en pleno Clásico Nacional

    Los Clásicos entre América y Chivas siempre nos han regalados momentos icónicos, pero hay uno en especifico que nos dio goles, broncas, polémicas y hasta un show de paracaidistas en la cancha del Azteca que sorprendió a jugadores y aficionados.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Toluca vs. Tijuana: Paulinho destaca retomar la senda de la victoria en el Clausura 2026
    1 mins

    Toluca vs. Tijuana: Paulinho destaca retomar la senda de la victoria en el Clausura 2026

    Liga MX
    Mohamed da la cara y revela la única razón por la que saldría de Toluca
    3:34

    Mohamed da la cara y revela la única razón por la que saldría de Toluca

    Liga MX
    Paulinho cree que Toluca va en el camino correcto
    1:08

    Paulinho cree que Toluca va en el camino correcto

    Liga MX
    Chivas vs. América: Las Águilas van por el triunfo 100 en el Clásico Nacional
    2 mins

    Chivas vs. América: Las Águilas van por el triunfo 100 en el Clásico Nacional

    Liga MX
    Partidos del 14 de febrero del 2026: Clásico, Liga MX y mexicanos en el extranjero
    3 mins

    Partidos del 14 de febrero del 2026: Clásico, Liga MX y mexicanos en el extranjero

    Liga MX
    Efraín Juárez destacó la entrega de los jugadores de Pumas tras remontada en Puebla
    2 mins

    Efraín Juárez destacó la entrega de los jugadores de Pumas tras remontada en Puebla

    Liga MX
    Así agradecen jugadores la serenata al América hacia el Clásico
    6:18

    Así agradecen jugadores la serenata al América hacia el Clásico

    Liga MX
    Pumas remonta en el Cuauhtémoc frente a Puebla en la Jornada 6 de la Liga MX
    2 mins

    Pumas remonta en el Cuauhtémoc frente a Puebla en la Jornada 6 de la Liga MX

    Liga MX
    Chivas vs. América: Historia de polémicas, broncas y declaraciones explosivas
    2 mins

    Chivas vs. América: Historia de polémicas, broncas y declaraciones explosivas

    Liga MX
    Clásico Chivas vs. América: Las dos realidades y su comparativa de las primeras cinco jornadas
    2 mins

    Clásico Chivas vs. América: Las dos realidades y su comparativa de las primeras cinco jornadas

    Liga MX

    Este peculiar encuentro se dio en las Semifinales de vuelta de la temporada 1982-83, las Águilas llegaban con ventaja de 2-1 sobre el Rebaño, pero el partido tomo un giro inesperado.

    A los 15 minutos se desató la primera bronca derivada por una patada de Eduardo Cisneros sobre el americanista Norberto Outes, que provocó dos expulsiones y que el partido de detuviera, pero eso no fue todo, ya que minutos más tarde nuevamente se presentó otra pelea.

    Tras el retraso del encuentro por las broncas llegó el momento cómico e insólito, y es que comenzaron a caer desde las alturas paracaidistas ante la sorpresa de los protagonistas que veían como tres personas volaban sobre la cancha, incluso uno de ellos tuvo una dolorosa caída.

    De inmediato los inspectores del partido de inmediato desalojaron a los ‘invasores’.

    Y de acuerdo con algunos protagonistas que estuvieron ese día en el estadio Azteca, el show de los paracaidistas estaba programado para el medio tiempo, pero por los retrasos cayeron en pleno partido.

    Otros señalan que estas personas aprovecharon el Clásico para ganar fama y por eso invadieron el clásico en pleno juego, sin embargo, sigue la incognita de por qué aparecieron los paracaidistas.

    Después del curioso momento en el Azteca las Chivas se llenaron de gloria y golearon al América 0-3 para avanzar a la final, pero sin antes una nueva pelea monumental que se recuerda cada Clásico Nacional.

    Video ¿Te acuerdas? Los memorables cinco partidos del Clásico Chivas vs. América
    Relacionados:
    Liga MXAméricaGuadalajara

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX